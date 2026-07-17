Consejos
Kristyn Hoffman, esteticista, revela un truco con la clásica crema Nivea para maquillarse: "Va a cambiar tu vida"
Los expertos coinciden en que no solo hidrata, sino que también repara y protege la piel
¿Qué pasa con la crema Nivea de lata azul? La dermatólogos avisan y la OCU lo confirma
VÍDEO | Resolvemos el debate de si es bueno o no ponerse Nivea de lata azul en la cara: la cosmetóloga Raquel González nos despeja las dudas
Encontrar una buena crema hidratante no es tan sencillo como parece: existen muchos productos con fórmulas que prometen un efecto inmediato, pero que dejan la piel sensible, seca y tirante al cabo de unas horas.
Por tanto, una crema realmente buena no solo hidrata, también repara, protege y deja la piel especialmente luminosa, incluso con maquillaje por encima.
No es necesario gastarse una fortuna
Además, para encontrar el producto perfecto no es necesario gastarse una fortuna porque, en muchas ocasiones, lo clásico funciona igual o mejor que los productos nuevos.
Es el caso de la típica Nivea Creme, que lleva más de 100 años con la misma fórmula libre de conservantes y que sirve para el cuidado de todo tipo de piel y para toda la familia.
La crema en la icónica lata azul es para el uso diario y promete una hidratación intensiva y duradera.
Ha logrado trascender generaciones
Se trata de un producto que ha logrado trascender generaciones mientras ha seguido manteniéndose firme en un mercado lleno de marcas que siguen tendencias efímeras.
Su presencia sigue siendo protagonista en farmacias, supermercados y cosméticas recordando que si lo clásico dura es por razones de peso.
Con esto, su textura ayuda a mantener la piel flexible y a evitar la deshidratación.
"La combinación perfecta"
En este contexto, la Nivea en lata azul cada año se hace viral en redes sociales porque múltiples expertos coinciden en que deja la piel "ultra nutrida", como afirma la esteticista Kristyn Hoffman. Esto se debe a que los ingredientes hidratantes y nutritivos de la Nivea cuidan especialmente la piel en los meses de frío.
Asimismo, Hoffman trae el truco que "va a cambiar tu vida" y que, además, "es increíblemente económico": mezclar la base de maquillaje con la crema hidratante de Nivea, un consejo que define como "la combinación perfecta".
Realmente se trata de un truco muy sencillo, pero que deja una piel extremadamente jugosa: poner una base de maquillaje con cobertura en la piel con un poco de nutrición adicional -la crema Nivea-.
"Máxima hidratación y duración en el maquillaje"
"La crema está formulada para crear una película oclusiva que retiene la humedad", aclara la cosmetóloga y cosmiatra Lucía Pereyra. Añade que, "suaviza la piel y previene la pérdida de agua".
De esta manera, aporta máxima hidratación y duración en el maquillaje. Con este truco, Hoffman afirma que se puede conseguir el efecto 'glazed donut' (o donut glacé), una tendencia de belleza que imita el acabado brillante y satinado del glaseado de un donut.
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