El horóscopo de mañana sábado, 18 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana sábado, 18 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un plan tranquilo con la pareja puede darle paz. Evite hablar demasiado de dinero. El cuerpo le pide movimiento suave y descanso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La intimidad mejora si baja el ritmo y escucha. Una cena sencilla puede unir más que cualquier plan complicado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Cambiar algún detalle de casa le levantará el ánimo. Una conversación con un amigo puede ayudarle a verse con más confianza.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No presione a quien quiere. Cada persona expresa el afecto a su manera. Una actividad relajada le llenará un vacío interior.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una emoción intensa puede aparecer sin avisar. Busque compañía serena. Leer, estudiar o aprender algo le dará buena energía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Aceptar una invitación puede cambiarle el humor. No se quede encerrado. Un amigo puede abrirle una puerta emocional bonita.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una llamada o mensaje puede alegrarle la tarde. Deje atrás recuerdos pesados. El cuerpo agradecerá un poco de ejercicio suave.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alejarse de una tensión le dará aire. No busque explicaciones a todas horas. Un paseo puede ordenarle mejor las emociones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La convivencia será mejor si modera los comentarios. Una comida tranquila puede reparar más de lo que parece. Cuide el cuerpo sin obsesionarse.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Dé afecto sin esperar grandes escenas. Una salida a la naturaleza o a un lugar silencioso le ayudará a descansar de verdad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una verdad sentimental puede incomodarle, pero también liberarle. Busque amistades que le escuchen sin juzgar. La calma será su refugio.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un contacto afectivo puede emocionarle. No corra más de la cuenta. El hogar y la música le darán una agradable sensación de protección.