Los persianistas coinciden: no basta con limpiar las lamas si quieres que tus persianas duren más años

Las persianas forman parte de millones de hogares españoles. Y están tan integradas están en la arquitectura del país que muchos ciudadanos ni siquiera saben que en buena parte de Europa apenas existe.

Su popularidad se explica por factores climáticos, históricos y culturales: ayudan a proteger las viviendas del intenso sol, favorecen el aislamiento y aportan privacidad, unas características especialmente valoradas en España.

Sin embargo, pese a ser uno de los elementos más utilizados de la vivienda, también es uno de los que menos mantenimiento recibe.

Las persianas no se conservan solas

Los profesionales del sector coinciden en que las persianas no se conservan solas y que una limpieza periódica resulta fundamental para evitar averías y así prolongar su vida útil.

La compañía especializada en sistemas de protección solar Warema señala que el cuidado regular no solo mejorar el aspecto de las persianas, sino que también contribuye a preservar su correcto funcionamiento con el paso de los años.

La empresa advierte de que las superficies que pasan largos periodos sin limpiarse difícilmente pueden recuperar su estado original una vez la suciedad se incrusta.

El cajón oculto

Uno de los aspectos que más destacan los expertos es la limpieza del cajón de la persiana, ubicado en la parte superior donde se enrolla la persiana al subirla. Aunque permanece oculto, en su interior se acumula polvo, pelusas y otras partículas que pueden acabar afectando al eje de enrollamiento y a los mecanismos de accionamiento.

Con el paso de los años, esta suciedad favorece el desgaste de las piezas y aumenta el riesgo de averías.

Persianas monitorizadas

En el caso de las persianas monitorizadas, el mantenimiento adquiere una importancia adicional, ya que, aunque estos sistemas eliminan el esfuerzo manual y reducen algunos desgastes asociados al uso de las cintas, los expertos recomiendan vigilar periódicamente el estado del motor y asegurarse de que las guías y lamas se mantienen limpias.

Según la empresa italiana especializada Cherubini, la acumulación de suciedad o la presencia de obstáculos puede obligar al mecanismo a trabajar con mayor esfuerzo, reduciendo su eficacia y acortando su vida útil. Además, los fabricantes aconsejan actuar cuando se escuche cualquier ruido o se perciba algún funcionamiento anómalo para evitar complicaciones más complejas en un futuro.

Cómo realizar una buena limpieza

Los especialistas recomiendan comenzar retirando la suciedad superficial antes de utilizar agua o productos de limpieza. Para ello, aconsejan emplear una escobilla de cerdas suaves o una aspiradora para eliminar polvo y otros residuos dentro del cajón, las lamas (cada una de las láminas horizontales que la conforman) y las guías laterales (canal a los lados del marco de la ventana).

Una vez eliminada la suciedad más visible se recomienda limpiar la persiana de arriba hacia abajo, empezando por el cajón, continuando por las guías laterales y siguiendo por las lamas, hasta llegar al perfil inferior.

Es recomendable utilizar un paño de microfibra o una esponja humedecida con agua y un producto de limpieza suave apto para superficies metálicas y de plástico. Después, es importante secar la superficie con un paño de algodón o microfibra para evitar marcas de cal provocadas por las gotas de agua.

Los expertos desaconsejan el uso de limpiadores de alta presión, esponjas abrasivas o productos agresivos como alcohol o disolventes, ya que pueden dañar las superficies y reducir la vida útil de los materiales.

En las persianas motorizadas, además, se recomienda evitar que los componentes eléctricos entren en contacto directo con el agua.

Revisiones anuales

Además de la limpieza, el uso adecuado también influye en la vida útil de la persiana. Los fabricantes advierten de que forzar el mecanismo cuando existe un atasco o accionar bruscamente la cinta puede acelerar el deterioro de algunos componentes y derivar en reparaciones más costosas.

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No es necesario realizar una limpieza profunda cada pocas semanas, pero sí incorporar una rutina de mantenimiento varias veces al año. Revisar el cajón, retirar la suciedad acumulada y comprobar el estado de el mecanismo puede marcar la diferencia.