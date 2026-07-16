El horóscopo de mañana viernes, 17 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana viernes, 17 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día favorece reconciliaciones y gestos simples. En temas económicos, mejor no precipitarse. En el trabajo, una buena noticia le dará confianza.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La pasión puede reavivarse si deja espacio a la ternura. Una propuesta económica le conviene mirarla bien. En casa, reparta mejor las cargas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación sincera puede quitarle miedos antiguos. Guardar dinero será más útil que gastar por impulso. En el trabajo, no dramatice una diferencia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La paciencia será clave en el amor. No pida más de lo que el otro sabe dar. Una mejora económica puede calmarle el ánimo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una conversación afectiva puede removerle, pero también aclarar dudas. En dinero, una oportunidad puede abrir camino. Muestre su valor sin exagerar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Salir un poco de la rutina puede hacerle bien. Una ayuda económica o práctica le dará respiro. Vigile con rivalidades discretas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una sorpresa sentimental puede alegrarle el día. En temas económicos, escuche una propuesta inesperada. Su calma será muy observada.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una decisión afectiva exige firmeza y calma. En dinero, compartir criterios puede ser más útil que controlarlo todo. Confíe en su capacidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La pareja necesita menos crítica y más complicidad. Una idea económica puede mejorar si espera. En el trabajo, resuelva sin querer lucirse demasiado.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una reconciliación puede avanzar si usted muestra más afecto. En dinero, no se hunda por un retraso. Alguien valorará su esfuerzo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una ilusión puede perder fuerza, pero le dejará claridad. En temas profesionales, pensar en nuevos caminos puede animarle.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El corazón puede recuperar esperanza, pero vaya poco a poco. No deje que la preocupación económica le robe toda la alegría.