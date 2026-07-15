El horóscopo de mañana jueves, 16 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana jueves, 16 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede traer una decisión valiente o un cambio de actitud importante. Avance con firmeza, pero sin quemar puentes. En el amor, la claridad será más seductora que la prisa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada da más sensación de estabilidad y seguridad. Valore lo que ha construido y deje de compararse. En el amor, la calma será la base de un vínculo más sólido.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día puede traer movimiento, noticias o conversaciones motivadoras. Mantenga la mente abierta a nuevas posibilidades. En el amor, una frase inesperada puede despertar ilusión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La jornada favorece las conversaciones íntimas y la liberación emocional. No guarde tensiones que ya puede expresar con serenidad. En el amor, la presencia real será más importante que las explicaciones largas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día puede devolverle confianza y ganas de brillar. Alguien puede reconocer su esfuerzo o hacerle sentir especial. En el amor, déjese amar sin querer controlar la escena.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada es buena para revisar, cerrar y preparar lo que viene. El orden exterior le ayudará a recuperar paz interior. En el amor, resolver una duda le dará tranquilidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Las relaciones pueden suavizarse si pone tacto y buena disposición. Una palabra amable puede acercar posiciones. En el amor, una oportunidad de acercamiento merece ser escuchada.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día invita a dejar ir una preocupación que ya no puede controlar. Aceptarlo le dará alivio. En el amor, confiar un poco más puede cambiar el ambiente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada trae optimismo y ganas de mirar hacia delante. Un plan de futuro puede empezar a tomar forma. En el amor, la ilusión compartida será el mejor motor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día permite cerrar la semana con más claridad y confianza. Siga apostando por la constancia, pero celebre también los pequeños avances. En el amor, la fidelidad a los hechos será muy valorada.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una sorpresa agradable puede cambiar el tono de la jornada. Manténgase abierto a aquello que llega sin haberlo previsto. En el amor, la libertad emocional puede traer más proximidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad le permitirá captar matices que otros no ven. Utilice esta intuición con calma y sin cargarse demasiado. En el amor, la dulzura y los límites claros irán de la mano.