Ola de calor
Francisco Orozco, 96 años: "Salgo a pasear temprano por la mañana porque por la tarde no se puede estar"
A pesar del episodio de calor extrema, este vecino de Cardona aprovecha para salir a caminar por las mañanas, cuando la temperatura todavía es más soportable. Las horas de mayor incidencia las pasa dentro de casa, con el ventilador encendido, consciente de la suerte que tiene: "Quienes trabajan en el campo, en las obras o en la calle lo deben de pasar mal"
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Xavi Moraleda
Francisco Orozco, de 96 años, vive en Cardona, en casa de una de sus hijas. A pesar de las limitaciones propias de la edad, todavía camina solo, como le gusta presumir. Por eso, cada día aprovecha para dar un pequeño paseo por la plaza de la Fira de la localidad del Bages, tal como ha hecho toda la vida. Eso sí, siempre lo hace sin apartarse de la sombra.
¿Cómo está viviendo la ola de calor de los últimos días?
En la medida de lo posible, cada día intento salir a la calle a pasear con mis hijas, porque me gusta hacerlo. Estos días de calor, salgo por la mañana, cuando todavía no hace tanto. Siempre procuro quedarme a la sombra, donde se está mejor. Y así, el calor no se pasa nada mal.
¿Y cuando empiezan a subir las temperaturas?
Cuando el calor aprieta más, se está mejor en casa. Por eso, salgo a pasear temprano por la mañana, porque por la tarde no se puede estar. Hacia el mediodía suelo recogerme y ya no vuelvo a salir hasta el día siguiente. Con el ventilador encendido, manteniendo las ventanas cerradas allí donde da más el sol y bebiendo agua fresquita de la nevera, yo estoy bastante bien.
¿Siempre ha hecho tanto calor en verano?
Yo nací en 1930 y en mi época no recuerdo que hiciera tanto calor como hace ahora. Décadas atrás, en primavera ya empezaba a hacer calor y las temperaturas iban subiendo más poco a poco. Ahora parece que suban más y que cada vez lo hagan más de repente.
Ahora hay personas a quienes su trabajo las obliga a estar expuestas al sol
Sí. Yo tengo la suerte de poder pasar el calor dentro de casa y cuento con la ayuda de mis dos hijas. Así, las olas de calor no se pasan tan mal. Pero quienes trabajan en el campo, en obras o en la propia calle lo deben de tener mucho más complicado, porque estamos llegando a unas temperaturas muy altas y no siempre tienen lugares con sombra donde protegerse del sol.
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Fuente: Regió7
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