La psicología explica qué hay detrás de las personas que agradecen a los coches que se detienen para dejarlas pasar: no son solo educadas

Cruzar un paso de peatones y agradecer con un gesto al conductor que se detiene para dejar pasar es una acción tan cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, para la psicología este pequeño acto dice mucho más de lo que parece y puede ofrecer pistas sobre la forma en la que una persona se relaciona con quienes la rodean.

Diferentes investigaciones en el ámbito de la psicología social sostienen que los gestos espontáneos de agradecimiento, como levantar la mano o sonreír al automovilista, reflejan rasgos vinculados a la empatía, la educación y la disposición a cooperar.

Además de ser una muestra de cortesía, este tipo de interacciones generan una experiencia positiva para ambas partes, fortalecen la convivencia y favorecen que ese comportamiento amable se repita en futuras situaciones.

La salud emocional

Los especialistas en bienestar señalan que las personas que agradecen los pequeños gestos del día a día, como cederles el paso al cruzar una calle, suelen afrontar la vida con una actitud más optimista.

Aunque este tipo de acciones no hacen desaparecer los problemas cotidianos, sí ayudan a poner el foco en las experiencias positivas y a reforzar las relaciones con quienes nos rodean.

Además, diferentes investigaciones en el ámbito de la neurociencia apuntan a que los actos espontáneos de gratitud activan zonas del cerebro relacionadas con el bienestar emocional.

Quienes valoran este tipo de situaciones de forma consciente suelen desarrollar una mayor capacidad para gestionar el estrés, muestran más resiliencia ante las dificultades y experimentan una sensación de satisfacción más elevada a lo largo del día.

Este pequeño gesto también puede estar relacionado con la atención plena, conocida como mindfulness. Al detenerse unos segundos para agradecer y responder de forma consciente, la persona deja de actuar en piloto automático y presta más atención a lo que ocurre a su alrededor.

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Según la psicología, esa capacidad para conectar con el momento presente contribuye a disfrutar más del día a día y puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional.

Fuente: Sport