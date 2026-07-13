Alimentación
Ni carbonara ni pesto: la OCU revela cuáles son las salsas para pasta más saludables del supermercado
La organización ha evaluado 236 salsas comerciales y pocas reciben una aprobado
Helena Ros
Las salsas para pasta son un recurso habitual en muchos hogares por su rapidez y comodidad, pero no todas ofrecen la misma calidad nutricional. Así lo revela un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha evaluado 236 salsas comercializadas en supermercados y concluye que 64 de ellas suspenden su Escala Saludable.
Las salsas de tomate son las mejores valoradas
Una de las principales conclusiones del estudio es que las salsas elaboradas con tomate son, en general, las opciones más saludables. Entre ellas figuran variedades como el tomate frito, la salsa napolitana, arrabiata o las elaboradas con verduras y albahaca.
Por el contrario, las salsas elaboradas con nata, como la carbonara o la cuatro quesos, junto a las de pesto son las que peor paradas salen. La organización explica que estas contienen una cantidad muy superior de grasas saturadas. Mientras que las salsas de tomate presentan una media del 0,79 %, las elaboradas con nata alcanzan el 6,75 % y las de pesto el 5,62 %.
"Otro factor problemático es el exceso de sal, con valores habitualmente por encima del 1% en las salsas con base de nata y, más aún, en las salas con base de pesto, donde suele superar el 2%. Mientras que la mayor parte de las salsas con base de tomate están por debajo del 1%", señala la OCU.
El análisis detecta que algunas salsas de tomate aportan un máximo de 91 kilocalorías por cada 100 gramos, mientras que las de nata alcanzan las 187 kcal/100 g. Las de pesto son las más calóricas de todas, llegando a 447 kcal por cada 100 gramos, casi cinco veces más que algunas salsas de tomate.
Consumo ocasional
Desde la OCU recomiendan consumir tanto las salsas elaboradas con nata como las de pesto de manera ocasional, ya que además en las que, en el caso de la carbonara, cuenta con una media de cuatro aditivos. Entre ellos aparecen los E-14XX y E-250, cuyo consumo la organización aconseja limitar.
Además, dos productos destacan especialmente por sus resultados nutricionales: Hida Tomate Frito 0% Azúcares y Labore Tomate Frito, que obtienen las mejores valoraciones del análisis.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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