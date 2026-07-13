Marta (74 años) sufrió el silencio de un hijo que decidió apartarla de su vida y tomó una dura decisión: "Dejó de ser mi hijo mucho antes de morir"

Marta, una mujer viuda de 74 años, estaba regando los geranios de su balcón cuando recibió una llamada. Era su sobrina, que le comunicó que Andrés, su único hijo, había muerto a los 51 años tras sufrir un paro cardíaco mientras conducía hacia el trabajo. Marta se sentó en la cocina. No lloró. Y cuando le preguntaron si acudiría al entierro, respondió que no.

“Dejó de ser mi hijo mucho antes de morir”, explica al recordar los nueve años de silencio que precedieron a aquella llamada y que hicieron que empezara el duelo por un hijo que todavía estaba vivo. Una historia que se enmarca en el canal de Youtube 'Voces con historia'. Aunque el anciano que aparece en el vídeo ha sido generado mediante Inteligencia Artificial con fines narrativos, el canal aclara que el relato se basa en una experiencia real.

Un accidente traumático

Marta crio a su hijo sola desde que su marido, Joaquín, para quién solo tiene buenas palabras, murió en un accidente de tractor cuando el joven tenía 15 años. Para que pudiera estudiar, limpiaba oficinas de madrugada y cosía por las noches. "Hubo inviernos en los que yo me ponía dos rebecas para no encender la calefacción y que él pudiera tener sus libros nuevos cada curso", recuerda.

Durante años, Andrés fue un hijo cercano. La llamaba cada domingo, regresaba al pueblo en Navidad y compartía con ella sus estudios, sus amistades y sus primeros pasos como ingeniero. Sin embargo, fue al casarse con una mujer llamada Cristina cuando todo empezó a cambiar, las llamadas comenzaron a espaciarse y las visitas fueron desapareciendo.

El distanciamiento se hizo evidente el día en que Marta recorrió hora y media en autobús para llevarle unos bizcochos. Andrés abrió la puerta, pero no la dejó pasar. Después llegaron los mellizos, a los que conoció cuando ya tenían cuatro meses. Las visitas eran escasas, breves e incómodas.

Para su hijo ella era "demasiado"

Marta insistió durante años. Escribía cartas, llamaba en fechas señaladas y enviaba regalos a sus nietos. Pero la respuesta siempre eran silencio o nuevas excusas. Hasta que su hijo le pidió “espacio” porque, según le dijo, su presencia generaba tensión en su matrimonio. Cuando ella preguntó qué había hecho, él no supo concretarlo. Solo le dijo que era “demasiado”.

La escena que terminó por romperla ocurrió un Día de la Madre. Marta esperó durante casi tres horas frente al portal de Andrés con un ramo de flores. Cuando él llegó con los niños y la vio, se detuvo, dio media vuelta y entró por otra puerta. Aquella noche, en el último autobús de regreso al pueblo, decidió dejar de perseguirlo.

"¿Soy una mala madre?"

“No fue rencor, fue supervivencia”, sostiene. Aun así, siguió enviándole felicitaciones por Navidad y por su cumpleaños, sin recibir contestación. Por eso, cuando nueve años después llegó la noticia de su muerte, Marta sintió que el duelo ya había ocurrido. “¿Para qué iba a ir?”, se preguntó.

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No fue al entierro y asegura que no se arrepiente. No porque no quisiera a su hijo, sino porque ya lo había despedido tras tantos desplantes y silencios. "¿Soy una mala madre por no haber ido a ese entierro o soy simplemente una mujer que después de nueve años de silencio decidió por primera vez no presentarse donde ya no la esperaban?", pregunta.