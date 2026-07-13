El horóscopo de mañana martes, 14 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana martes, 14 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día es favorable para empezar una iniciativa o tomar una decisión. Tenga claro el objetivo antes de lanzarse. En el amor, una actitud más abierta puede cambiar la dinámica.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada pide paciencia y confianza en los procesos lentos. No fuerce aquello que necesita madurar. En el amor, la calma será una prueba de madurez emocional.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día puede traer noticias o información que modifique los planes. Adaptarse será la clave para aprovecharlo. En el amor, una conversación inesperada puede mover emociones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La jornada es buena para cuidarse y poner límites saludables. No se sienta culpable por proteger su paz. En el amor, amar también significa respetar los propios espacios.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El magnetismo personal estará en un punto alto. Aprovéchelo para mostrar seguridad sin caer en el exceso. En el amor, una conexión intensa puede aparecer en el momento menos esperado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día le pide simplificar y no darle vueltas innecesarias a cada detalle. Lo pequeño puede resolverse con más facilidad de lo que piensa. En el amor, menos análisis y más presencia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La jornada favorece la armonía, la belleza y los buenos acuerdos. Utilice su diplomacia sin renunciar a la sinceridad. En el amor, un gesto elegante puede recuperar complicidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día puede revelar el motivo real de una actitud que no entendía. Observe sin obsesionarse con controlarlo todo. En el amor, la confianza pedirá tiempo y coherencia.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada trae energía para dar forma a una idea pendiente. No lo deje todo en entusiasmo y dé un primer paso concreto. En el amor, el optimismo será muy atractivo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día pide una decisión práctica y responsable. Pensar a largo plazo le evitará complicaciones futuras. En el amor, los compromisos claros darán tranquilidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una conversación inspiradora puede abrir una nueva perspectiva. Escuche opiniones distintas sin perder su esencia. En el amor, la conexión mental será especialmente importante.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición puede ayudarle a tomar una buena decisión. Combine lo que siente con una mirada realista. En el amor, la sensibilidad será un regalo si no olvida poner límites.