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Dieta saludable

Francis Holway, experto en longevidad: "Come frutas, verduras,nueces y semillas"

El nutricionista ha señalado cuáles son los hábitos saludables para tener una vida más longeva y funcional

Francis Holway, experto en longevidad: &quot;Come frutas, verduras,nueces y semillas&quot;

Francis Holway, experto en longevidad: "Come frutas, verduras,nueces y semillas" / @francisholway

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

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En ocasiones, algunas personas recurren a dietas extremas o rutinas intensas para alcanzar sus objetivos. No obstante, los hábitos de vida saludables son más sencillos y accesibles para la mayoría de la población.

En este contexto, el experto en nutrición Francis Holway ha explicado cuáles son los hábitos saludables que recomienda la ciencia para tener una vida más longeva y funcional. Durante una entrevista para el pódcast 'SWAP' (swapodcast), el especialista en longevidad afirma que "básicamente son tres cosas".

Primeramente, Holway resalta la importancia de hacer ejercicio de forma regular: "Actividad física, fundamental, tanto entrenar fuerza como también cardiovascular". Además, añadir actividades de ocio como bailar o deportes como el tenis, mejoran la coordinación, el estado de ánimo y reducen el estrés.

A continuación, el siguiente pilar de la longevidad sería la nutrición. "Una alimentación como recomiendan los principales organismos de la salud, que tienen 100 años de investigación científica resumida. Come una buena cantidad de proteínas, come las calorías adecuadas, no un exceso", detalla el nutricionista.

Ahora bien, es igual de importante reducir azúcares refinados, hidratos refinados y grasas saturadas: "No comas más del 10% de tus calorías en grasas saturadas, no más de 20-30 gramos por día. No comas más de una cantidad similar de azúcares refinados o hidratos refinados".

En su lugar, hay que darle prioridad a alimentos como fruta, verdura, nueces, semillas, legumbres, cereales integrales, tubérculos, patata, batata, boniato. "Come en tu casa, cocínate, come carnes sin exceso de grasas, lácteos sin exceso de grasas", resalta Holway.

Por este motivo, dietas como la mediterránea o del sudeste asiático tienen "los mejores índices de salud y de peso corporal, que te da saciedad sin excederte en calorías". En este equilibrio, el dietista advierte que hay lugar para un 10% o 20% de las situaciones sociales donde puedes comerte una pizza, una hamburguesa o un helado.

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Finalmente, la tercera parte es tener control del estrés y del descanso. El estrés continuado puede perjudicar gravemente la salud, igual que la falta de sueño. Dormir correctamente es vital para la reparación muscular, la memoria y optimizar el organismo .

Fuente: Sport

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