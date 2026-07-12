José Ruiz, entrenador personal: "Entrenar más no siempre arregla el problema"

Cada vez son más los hombres que, al llegar a los 35 o 40 años, notan cambios en su cuerpo sin entender muy bien el motivo. La aparición de grasa abdominal, la pérdida de energía, el descenso del rendimiento físico o la dificultad para ganar masa muscular suelen atribuirse al paso del tiempo. Sin embargo, el entrenador personal José Ruiz, conocido en redes sociales como @malagaentrena, sostiene que, en muchos casos, el verdadero problema va mucho más allá de la edad.

El experto explica que factores como el estrés crónico, el descanso insuficiente y la pérdida progresiva de masa muscular desempeñan un papel decisivo en estos cambios físicos. "La mayoría cree que el problema está solo en la edad", afirma, aunque considera que el estilo de vida actual tiene una influencia mucho mayor de lo que muchos imaginan.

Uno de los principales responsables es el cortisol, la conocida como hormona del estrés. Cuando una persona vive sometida a una presión constante —por exceso de trabajo, problemas personales, falta de descanso o un uso continuo de pantallas— el organismo permanece en un estado de alerta casi permanente. Según Ruiz, esta situación dificulta la recuperación, empeora la calidad del sueño y favorece la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal.

El entrenador recuerda que el cuerpo no distingue entre el estrés físico y el emocional. Dormir poco, pasar demasiadas horas sentado, vivir pendiente del teléfono móvil o afrontar jornadas laborales muy exigentes generan una respuesta similar en el organismo, lo que termina afectando al equilibrio hormonal.

En este contexto también entra en juego la testosterona, una hormona que suele asociarse únicamente al desarrollo muscular, pero cuya función es mucho más amplia. Ruiz señala que influye directamente en la energía, la fuerza, la recuperación física, la motivación y el estado de ánimo. Cuando el estrés y el mal descanso alteran su producción, pueden aparecer síntomas como fatiga constante, apatía, menor rendimiento deportivo o una mayor dificultad para perder grasa corporal.

El especialista insiste además en la importancia del sueño como uno de los pilares de la salud masculina. Durante las horas de descanso se producen procesos esenciales para la recuperación muscular, la regulación hormonal y el funcionamiento del sistema nervioso. Dormir poco o mal provoca que aumente el cortisol, empeore la recuperación y se alteren incluso las señales relacionadas con el apetito.

Ante esta situación, muchas personas optan por entrenar todavía más duro o aumentar las sesiones de cardio. Sin embargo, Ruiz advierte de que añadir más carga física a un organismo ya saturado por el estrés no siempre ofrece buenos resultados. En muchos casos, asegura, la mejora comienza por adoptar hábitos sencillos como dormir mejor, caminar con más frecuencia, reducir el tiempo sentado, limitar la sobreestimulación diaria y recuperar el entrenamiento de fuerza de forma progresiva.

Precisamente, el trabajo de fuerza adquiere una importancia especial a partir de los 30 o 40 años. La pérdida natural de masa muscular hace que el metabolismo se ralentice, disminuya el gasto energético y resulte más fácil acumular grasa. Mantener esa musculatura, explica el entrenador, no solo mejora el aspecto físico, sino que también contribuye a preservar la salud metabólica y hormonal.

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Para José Ruiz, el mensaje es claro: la barriga, el cansancio y la pérdida de vitalidad no son siempre una consecuencia inevitable del envejecimiento. En muchos casos reflejan un estilo de vida marcado por el estrés, la falta de descanso y el sedentarismo. La buena noticia, concluye, es que el cuerpo mantiene una gran capacidad de adaptación incluso después de los 40 años, siempre que se le proporcionen las condiciones adecuadas para recuperarse.

Fuente: Sport