El horóscopo de mañana lunes, 13 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana lunes, 13 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede traer impaciencia o ganas de resolverlo todo deprisa. Evite discusiones que solo le harían perder energía. En el amor, la pasión será positiva si va acompañada de calma.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada invita a disfrutar de los pequeños placeres y de la tranquilidad. Manténgase firme en aquello que le da estabilidad. En el amor, un momento sencillo puede reforzar mucho un vínculo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día puede traer una conversación inesperada o una propuesta curiosa. Mantenga la mente abierta y no descarte aquello que sale de la rutina. En el amor, la espontaneidad jugará a su favor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La jornada pide expresar lo que siente sin esperar que los demás lo adivinen. No guarde demasiado tiempo aquello que necesita decir. En el amor, la sinceridad puede acercarlo más de lo que piensa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día le da protagonismo, pero también le pide medida. Brille sin eclipsar a los demás. En el amor, la ternura será más poderosa que cualquier demostración de orgullo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada puede no salir exactamente como había previsto. Sea flexible y descubrirá que también hay buenos caminos alternativos. En el amor, dejar margen a la improvisación puede sorprenderle.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día pide escucha, tacto y capacidad de mediación. No busque la respuesta perfecta, sino una actitud honesta. En el amor, una conversación pausada puede devolver la calma.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La jornada puede volverlo más reservado o introspectivo. No hace falta que explique todo lo que siente antes de tenerlo claro. En el amor, el silencio también puede ser una manera de protegerse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día es favorable para compartir planes con amigos o personas cercanas. Aproveche la energía social para recuperar la alegría. En el amor, reír juntos puede crear una complicidad especial.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Alguna responsabilidad puede pesar más de lo que quisiera. Acepte ayuda y no quiera sostenerlo todo en solitario. En el amor, mostrar vulnerabilidad también puede reforzar la confianza.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La jornada invita a romper la rutina y probar algo distinto. Una idea improvisada puede dar muy buen resultado. En el amor, una sorpresa puede renovar el ambiente.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La imaginación estará activa y puede traer inspiración. Canalice las emociones en algo creativo o relajante. En el amor, la fantasía y la ternura marcarán el tono del día.