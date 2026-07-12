Claustre Ribera (91 años): "De pequeña, no teníamos nevera ni aire acondicionado. Estoy acostumbrada al calor"

Claustre Ribera, de 91 años, nació en Manresa, pero se crio en Solsona antes de establecerse de nuevo en la capital del Bages. A su avanzada edad, todavía vive sola, aunque recibe la ayuda de la familia y de un asistente doméstico. Hoy en día sale poco de casa, por eso los recientes episodios de calor extrema se le hacen más tolerables.

¿Cómo ha afrontado estos días de altas temperaturas?

De pequeña, no teníamos neveras ni aires acondicionados en las casas. Y tampoco teníamos agua fría para beber. Yo crecí así y estoy acostumbrada. Por eso, paso el calor más o menos como lo pasábamos entonces, con la diferencia de que ahora mantengo el ventilador encendido y no salgo de casa. Tanto es así que, a pesar de tener aire acondicionado, nunca lo pongo en marcha porque enseguida me provoca dolor de garganta. Debe de ser que, después de tantos años, todavía no me he habituado.

Manresa ha llegado a registrar hasta 40º

Las temperaturas están subiendo mucho, pero este calor se lleva mejor dentro de casa. A mí, que salgo poco, no me parece que haga tanto calor como dicen, pero quienes tienen que salir a la calle seguro que lo sufren.

¿Cree que hace más calor ahora que décadas atrás?

Calor siempre ha hecho, pero no sé si tanto como hace ahora. Lo que sí es cierto es que antes quizá estábamos más acostumbrados a pasarlo, porque no teníamos tantos aparatos ni tantas facilidades como tenemos ahora. No podíamos hacer otra cosa que aguantarlo tan bien como pudiéramos.

Parece que estos episodios de olas de calor han venido para quedarse

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Por lo que se dice en las noticias, parece que las temperaturas irán cada vez más arriba. Esto también está provocando otras consecuencias, como el aumento de los incendios. Este año, precisamente, ha habido muchos. De joven, había vivido en Solsona y allí, donde hay mucho bosque, no se declaraban tantos.