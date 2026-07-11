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Joan Bagaria, vecino de Prullans (87 años): "Con el calor se exagera demasiado. Antes sí que pasábamos calor trabajando a mano"

Opina que, con las comodidades que hay actualmente, el calor se puede soportar mejor que años atrás. En este sentido, recuerda que "hay que tener sensatez y no salir ni trabajar fuera durante las horas de mayor incidencia"

Joan Bagaria en su domicilio en Prullans

Joan Bagaria en su domicilio en Prullans / Miquel Spa

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Miquel Spa

Prullans
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Joan Bagaria, de 87 años y conocido en Prullans por el nombre de la casa familiar, Ca l’Emigrant, vive solo en la casa solariega donde su familia ha residido durante más de diez generaciones. A pesar de su edad, Joan Bagaria mantiene una vida autónoma y continúa llevando a cabo actividades como conducir su vehículo, cuidar el huerto y hacer las gestiones necesarias en el día a día.

Usted continúa viviendo solo. ¿Cómo es su día a día?

Sí, vivo solo en casa. Tengo una asistenta que vive cerca. Ella me echa una mano cuando hace falta, pero cada día salgo yo mismo a comprar el pan, el periódico y todo lo que necesito para la casa. Normalmente voy a Bellver, pero, si conviene, también cojo el coche y conduzco hasta Puigcerdà. Además, todavía bajo hasta Manresa.

¿Cuál es el secreto para mantener esta autonomía con 87 años?

Hacer cosas cada día. Se trata de eso. Tengo un huerto y me da mucho trabajo. Si te mantienes activo, puedes continuar haciendo tu vida y ser independiente tanto como sea posible.

Estos días se está hablando mucho de la ola de calor. ¿Cómo la vive?

Ahora me parece que se exagera demasiado. Antes sí que pasábamos calor, porque todos los trabajos eran manuales y teníamos que ponernos a ello sí o sí. Hoy muchos trabajos los hacen las máquinas, y eso se nota. En invierno pasa un poco lo mismo con el frío.

¿Hay que tomar precauciones especiales cuando hace tanto calor?

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Sí, pero sobre todo hay que tener sensatez. No debes salir ni ponerte a trabajar al mediodía o durante las horas de más calor. Si te organizas un poco, ya está.

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Fuente: Regió7

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