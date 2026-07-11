El horóscopo de mañana domingo, 12 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana domingo, 12 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede presentar un pequeño reto que pondrá a prueba su paciencia. Respire antes de reaccionar y evite entrar en luchas de orgullo. En el amor, escuchar será más útil que imponer criterio.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada favorece la calma, el confort y los planes sencillos. No cambie una decisión sólida solo por presiones externas. En el amor, la complicidad crece en los momentos tranquilos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La mente estará rápida y llena de ideas. Aproveche esta agilidad, pero no intente hacer demasiadas cosas a la vez. En el amor, la curiosidad puede traer una conversación muy estimulante.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día puede traer recuerdos, nostalgia o una sensibilidad más marcada. No se quede atrapado en aquello que ya ha pasado. En el amor, mirar hacia delante será tan importante como entender el pasado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La jornada le da carisma y capacidad para convencer. Utilice esta fuerza para construir, no para imponer. En el amor, mostrarse auténtico será su mejor atractivo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día puede hacerle ver un detalle que había pasado por alto. No convierta una cuestión pequeña en una gran preocupación. En el amor, relajar el control puede mejorar la conexión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Las relaciones piden tacto, paciencia y una escucha real. Evite responder solo para quedar bien. En el amor, una actitud serena puede evitar un malentendido.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día puede traer información útil o una revelación sutil. Guárdela con prudencia y actúe con inteligencia. En el amor, no fuerce nada que todavía necesita tiempo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada despierta ganas de aventura, aunque sea pequeña. Permítase cambiar el plan si eso le da más ilusión. En el amor, una invitación inesperada puede animar el día.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día es favorable para avanzar en objetivos profesionales o personales. Mantenga la disciplina, pero celebre también los pequeños progresos. En el amor, el compromiso se demostrará con actos concretos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad estará muy activa y puede darle una solución original. No tenga miedo de pensar diferente. En el amor, la libertad será positiva si va acompañada de confianza.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El cuerpo y la mente pueden pedir más descanso de lo que parece. Escuche sus límites y no intente complacer a todo el mundo. En el amor, la sensibilidad será un puente hacia una conversación profunda.