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Gavi: "Me gusta mucho la fruta y mi favorita es el melocotón. Antes del partido, me gusta comer un buen plato de pasta"

El centrocampista del FC Barcelona ha modificado sus hábitos de alimentación y ejercicio tras las lesiones

Los expertos en longevidad coinciden sobre Cristiano Ronaldo: “Su edad biológica es 11,5 años inferior a su edad cronológica”

Gavi, durante el debut de España ante Cabo Verde.

Gavi, durante el debut de España ante Cabo Verde. / Europa Press

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Andrea Riera

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Gavi ha llegado al Mundial 2026 tras superar una etapa complicada marcada por las lesiones, y aunque no está teniendo un gran protagonismo en cuanto a minutos durante el torneo, sigue siendo un futbolista muy valorado dentro de la selección española.

El jugador del FC Barcelona ha modificado algunos hábitos para proteger su cuerpo y volver a sentirse preparado para competir al máximo nivel. En una entrevista concedida a 'Men’s Health', repasó cómo ha evolucionado su preparación en los últimos años, sobre todo después de los problemas físicos que le obligaron a estar apartado de los terrenos de juego durante varios meses.

El andaluz reconoce que ahora el trabajo de fuerza tiene un peso mucho mayor dentro de su rutina, algo que considera clave para su salud: "Me gusta más estar en el campo que en el gimnasio, pero en los últimos años he aprendido de la importancia del trabajo de fuerza, también después de las lesiones".

Así cuida ahora su cuerpo

Esa nueva forma de cuidarse también incluye la alimentación, aunque el centrocampista asegura que no sigue una dieta basada en grandes secretos, sino en mantener unos hábitos saludables: "Como de todo y sano. Me gusta mucho la fruta, y mi favorita es el melocotón".

Además, sobre la alimentación también comentó que mantiene una costumbre antes de los encuentros: "Y antes de los partidos, me gusta comer un buen plato de pasta, un clásico".

El centrocampista también destaca la importancia del ambiente que se ha creado dentro de la selección española y considera que una de las grandes fortalezas del equipo de Luis de la Fuente es la unión entre los jugadores y la capacidad del grupo para competir como un bloque.

"Nos veo bien. Tenemos un gran grupo tanto dentro como fuera del campo, pero en un torneo como el Mundial nunca sabes qué va a pasar", declaró.

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Durante las concentraciones, los momentos fuera del campo sirven para reforzar los vínculos entre los internacionales y Gavi reconoce que aprovecha esos espacios para desconectar del fútbol y compartir tiempo con sus compañeros: "Me gusta mucho ver películas y series, pues te permite desconectar del fútbol un rato. Pero también me gusta jugar a la Play, y al billar".

Fuente: Sport

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