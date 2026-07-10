El horóscopo de mañana, lunes 20 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 20 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Empiece la semana con decisión, pero sin competir con todo el mundo. En el trabajo, un detalle bien hecho le abrirá conversaciones útiles.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una responsabilidad familiar puede pedir más orden. En dinero, mantenga la prudencia. En el trabajo, no descarte una propuesta nueva.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La mente le irá rápido, pero conviene priorizar. Una conversación profesional puede arreglar malentendidos. En el amor, no actúe por miedo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La semana le pide constancia. En el trabajo, haga lo que toca con cuidado. En el amor, menos presión dará mejor respuesta.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un reto profesional puede motivarle. No quiera demostrarlo todo a la vez. En el amor, escuche antes de defenderse.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una rivalidad puede ser menos grave si mantiene la discreción. En dinero, ponga orden. Alguien cercano le dará apoyo emocional.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una prueba profesional puede mostrar su talento. No dude tanto. En el amor, una actitud abierta atraerá mejor respuesta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un encargo importante puede exigirle confianza. En dinero, acepte escuchar otros puntos de vista. En el amor, evite ultimátums.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El trabajo puede darle ocasión de destacar, pero sin improvisar. En pareja, sea más suave. Cuidar rutinas le dará energía.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un reconocimiento puede llegar de manera discreta. En dinero, no pierda la calma. En casa, una conversación afectuosa le equilibrará el día.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Pensar en cambios profesionales puede devolverle la ilusión. No lo haga todo de golpe. En el amor, mire los hechos.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No permita que una persona difícil le baje la autoestima. En el trabajo, ponga límites. En el amor, avance sin idealizar.