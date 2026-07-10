Carlos Llull, experto en aire acondicionado, alerta de este error: "La habitación volverá a calentarse y a las 3 te despiertas sudando"

Quién no ha puesto el aire acondicionado por la noche y luego lo ha apagado al rato, o bien porque ya tienes frío o porque no quieres llevarte un susto en la factura de la luz. La eterna duda: ¿lo apago y lo enciendo o lo dejo encendido toda la noche?

Un experto en aire acondicionado da la respuesta para que ya no te quepa duda. Carlos Llull explica en una de sus últimas publicaciones en su canal de Youtube que primero hay que entender cómo trabaja el aparato. Cuando se enciende el aire acondicionado después de haber estado apagado, el aparato tiene que hacer un esfuerzo inicial mayor para bajar de nuevo la temperatura de la estancia.

Por eso, cuando se apaga el aire acondicionado y se vuelve a encender al cabo de poco tiempo, el equipo entra de nuevo en una fase de mayor demanda energética. Si este ciclo se repite varias veces, el consumo puede aumentar. En cambio, cuando el aparato alcanza la temperatura marcada y la mantiene de forma constante, especialmente si es un modelo inverter, puede trabajar a menor potencia para conservar el ambiente fresco sin arrancar desde cero una y otra vez.

“Imagínate que son las 22.00 horas y la habitación está a 29º C y programas el aire a 24º C. El equipo empieza a enfriar la estancia, alcanza la temperatura y reduce su potencia pero justo en ese momento decides apagarlo. La habitación volverá a calentarse y a las 3.00 horas te despiertas sudando. El aire acondicionado tiene que volver a trabajar muy fuerte para poder volver a enfriar toda tu habitación”, indica Llull que concluye que “aquí está el error”. “Los equipos inverter modernos no consumen el 100% toda la noche, ya que cuando alcanzan la temperatura se autorregulan automáticamente, y consume mucho menos”, indica.

En este sentido, el técnico experto en aire acondicionado explica que con una máquina de unos 1.500 vatios, en un escenario exigente en el que ponemos el aire acondicionado 8 horas “nos podría costar un euro de electricidad”. Llull opina que “muchas veces no es cuánto consume, es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes mal aislamiento o el sol pegando todo el día, el equipo va a tener que trabajar muchísimo más”.

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