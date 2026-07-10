Augusto García, experto en protección de domicilios, sobre cómo evitar que los ladrones roben en casa en vacaciones: "Con una inversión de 220 euros se aumenta la seguridad de la puerta"

«Un buen protector, una cerradura que por lo menos cierre en tres sitios y una buena llave. En una vivienda hay que tener una buena puerta y una buena cerradura, ahí hay que gastar el dinero», resume Augusto García, Tito, un trabajador con una amplia experiencia en las viviendas. Ejerce en la empresa ourensana Sidese. El periodo de vacaciones propicia ausencias de varios días e incluso semanas del domicilio habitual. Las autoridades piden cautela y dan consejos de autoprotección, para evitar la desagradable experiencia de lamentar un robo en el domicilio. Pautas básicas como cerrar con llave la puerta de entrada siempre que se sale de casa, evitar difundir los planes de ocio en las redes sociales en tiempo real, o simular que la vivienda sigue habitada son algunas de las prácticas recomendadas. También es clave la mejora de la seguridad de las puertas, el punto único de acceso a las viviendas en los edificios residenciales.

«Hay que meter un buen cilindro, un defender, que protege el bombillo, porque hoy en día los ladrones son capaces de abrirlos sin que se enteren los vecinos, sin tener que recurrir a la fuerza bruta», señala este experto. «Sólo cambiando el bombillo por uno bueno, por unos 220 euros más IVA, el propietario ya está ganando seguridad. Si además del bombillo pones el defender, ganas todavía más. Todo lo que se ponga ayuda, hasta el clásico cerrojo. Cuantas más cosas se pongan, mejor», expone García.

En el sector de la seguridad han constatado que, en los últimos años, la sofisticación de los ladrones en este tipo de delitos ha aumentado. En muchas ocasiones, los robos con fuerza en domicilios son obra de bandas itinerantes especializadas en estos hechos, capaces de intervenir con celeridad para acceder a las viviendas y procurar, sobre todo, dinero en efectivo y joyas. «Hay algunos ladrones que abren las cerraduras mejor que nosotros», ilustra Tito sobre la habilidad —empleada para el mal— de la que disponen algunos de estos delincuentes. Ante esa progresión continua de los ladrones, las adaptaciones en materia de seguridad tienen que ir mejorando y actualizándose. «Hay algunas llaves que antes eran seguras pero ahora ya no. Esto va evolucionando», confirma el trabajador.

Hay gente que tiene una buena cerradura pero se va de casa tirando solo de la puerta. Eso no es seguro; siempre hay que cerrar dando vueltas de llave

Los robos en el interior de domicilios son uno de los delitos que causan mayor alarma social. Cuando un delincuente entra en casa, el sentido de refugio y tranquilidad del hogar se resquebraja. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, sobre el primer trimestre de este año, constata un incremento de un 23,6% en el número de casos en Galicia. Entre enero y marzo de 2026 se han denunciado 728 robos en domicilios en toda la comunidad, mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo 589 delitos. En la provincia de Ourense, la estadística muestra un leve repunte del 2,2% en el conjunto provincial —de 90 a 92 sucesos—, mientras que en la ciudad la subida ascendió al 37,5%, desde 24 a 33 robos con fuerza en domicilios en la comparativa interanual. En vacaciones, el riesgo crece. La Policía Nacional y la Guardia Civil intensifican la disuasión y las vigilancias. A mayores, piden cautela y todo el cuidado a los propietarios, para evitar sorpresas indeseadas al regresar a casa tras el tiempo de disfrute y descanso.

«La mayoría viene para mejorar su puerta después de que hayan entrado en la vivienda de otro vecino a robar. Lo ideal es adelantarse», indica Augusto García, que corrobora que en verano suelen repuntar este tipo de robos. Inversiones aparte, la actitud prudente es fundamental. «Hay gente que tiene una buena cerradura pero se va de casa tirando solo de la puerta. Eso no es seguro; siempre hay que cerrar dando vueltas de llave, para que enganchen los pasadores porque, si no, con el método del resbalón se abre».

La Policía Nacional da estos cinco consejos clave, básicos y efectivos para proteger las viviendas de posibles robos:

Cierre total de la llave : Siempre que se abandone el domicilio, aunque solo sea por unos minutos, se debe cerrar la puerta accionando todas las vueltas de la llave. Dejar la puerta cerrada solo «al golpe» facilita el acceso con el método del resbalón, que consiste en la introducción de una pieza plástica entre el marco y el pestillo. Asimismo, se deben asegurar ventanas, accesos a garajes, patios o sótanos.

Alerta ante posibles marcas o «testigos »: Las bandas organizadas suelen marcar las puertas con pequeños hilos de pegamento, tiras de plástico invisibles o marcas casi imperceptibles entre el marco y la puerta. Pasados unos días, regresan. Si el testigo sigue intacto, saben que la casa está vacía. Si algún vecino detecta estas marcas, no debe tocarlas y ha de llamar de inmediato al 091.

Discreción absoluta en el entorno digital : Las redes sociales son una gran fuente de información para los delincuentes. Se aconseja no difundir planes de vacaciones en perfiles públicos ni subir fotografías en tiempo real mientras se está fuera de casa o disfrutando de un evento.

Simular que la vivienda sigue habitada : Una casa completamente cerrada de forma permanente es un blanco evidente. No se deben bajar las persianas del todo; dejarlas a media altura da mayor sensación de normalidad. No se debe desconectar el timbre de la vivienda, ya que apagarlo es una señal inequívoca de ausencia. La Policía recomienda utilizar temporizadores electrónicos para encender y apagar luces o aparatos de forma intermitente.

Papel crucial de la comunidad y los vecinos : «La colaboración vecinal es una de las herramientas de disuasión más potentes», subraya la Policía. No se debe abrir el portal común a personas desconocidas. Ante cualquier ruido extraño en viviendas colindantes desocupadas, o ante la presencia de personas o vehículos sospechosos merodeando por los alrededores, hay que llamar inmediatamente al 091.

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¿Qué hacer en caso de encontrar la puerta forzada?

Si se detecta la puerta abierta, la cerradura manipulada o una ventana rota, «bajo ningún concepto se debe entrar en la vivienda ni tocar ningún objeto para evitar destruir posibles pruebas biológicas o huellas», recalcan las autoridades. Hay que llamar de inmediato al 091 (Policía) o al 062 (Guardia Civil).