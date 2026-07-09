El horóscopo de mañana viernes, 10 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana viernes, 10 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede traer un impulso importante en temas de trabajo o dinero. Mantenga la serenidad antes de tomar decisiones rápidas. En el amor, una conversación sincera puede abrir una puerta inesperada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada favorece el orden, la calma y los asuntos prácticos. Evite cargarse con responsabilidades que no le corresponden. En el amor, un gesto sencillo puede tener más valor que muchas palabras.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día puede traer mensajes, llamadas o novedades que cambien el ritmo previsto. Aproveche su facilidad de palabra, pero evite dispersarse. En el amor, la complicidad crece si escucha de verdad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las emociones pueden estar más a flor de piel de lo habitual. Manténgase cerca de personas que le den seguridad. En el amor, necesitará presencia, ternura y palabras claras.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día le da magnetismo y capacidad para destacar. Utilice esta energía con generosidad y no con orgullo. En el amor, una mirada o una palabra pueden encender una chispa especial.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada es favorable para poner orden y resolver cuestiones pendientes. No quiera controlar todos los detalles, porque eso puede generar tensión. En el amor, deje más espacio a la naturalidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día pide equilibrio entre lo que quiere y lo que los demás esperan. Mantenga su criterio sin perder la diplomacia. En el amor, una conversación tranquila puede recuperar la armonía.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La intuición será una buena guía para entender lo que pasa a su alrededor. Observe antes de actuar y no revele todos sus planes. En el amor, la confianza será más importante que la intensidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día puede traer ganas de movimiento, novedades o planes distintos. Aproveche esta energía para salir de la rutina. En el amor, la espontaneidad puede dar lugar a un momento muy agradable.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La jornada favorece los objetivos concretos y las decisiones responsables. Mantenga el foco, pero no se exija más de la cuenta. En el amor, los hechos hablarán más claro que las promesas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El día puede traer una sorpresa o una conversación que le abra la mente. Acepte puntos de vista distintos sin sentirse obligado a cambiar los suyos. En el amor, la libertad y la confianza deben ir de la mano.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad será intensa y puede ayudarle a captar aquello que no se dice. Proteja su energía y evite ambientes demasiado cargados. En el amor, la dulzura será su mejor carta.