Javier Albares, experto en sueño, avisa de cómo preparar la habitación para dormir en verano: "El dormitorio puede ayudar o dificultar nuestro descanso"
El doctor manifiesta que muchas veces "subestimamos la importancia del entorno en el que dormimos"
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Más de la mitad de los españoles (57%) experimenta dificultades relacionadas con el descanso. El 38% de la población afirma tener problemas de sueño de forma recurrente y un 19% reconoce sufrirlos ocasionalmente, según refleja el 'Barómetro sobre trastornos del sueño 2026'. Unos problemas que se acrecientan en verano debido a las altas temperaturas, que complican sobremanera conciliar el sueño.
"Muchas veces subestimamos la importancia del entorno en el que dormimos", asegura el doctor Javier Albares, experto en medicina del sueño, que comparte en sus redes sociales una serie de consejos para dormir mejor en verano.
Adecuar el dormitorio
Albares pone el foco en la importancia de adecuar el dormitorio y prepararlo para la noche. "El dormitorio no es solo el lugar donde pasamos la noche, es un espacio que puede ayudar o dificultar nuestro descanso", expone. Es por eso que resulta primordial mantener el calor fuera durante el día. Para ello, hay que bajar persianas y cortinas en las horas de más sol y evitar que la habitación acumule temperatura.
Refrescar el ambiente antes de acostarse es otro de los consejos de Albares. "Ventila la habitación si la temperatura exterior desciende y renueva el aire antes de dormir", explica. Al fin y al cabo, "el confort está en los pequeños detalles", sin que exista "un gesto milagroso".
Utilizar ropa de cama ligera, priorizar tejidos naturales y transpirables y elegir un pijama cómodo y fresco también pueden ayudar.
Bajar revoluciones
Preparar nuestro cuerpo también es importante para poder descansar bien. Albares recomienda darse una ducha templada o refrescante antes de acostarse, evitar el ejercicio intenso a última hora y mantenerse bien hidratado durante el día. También evitar, en la medida de lo posible, las cenas copiosas, el alcohol o el exceso de cafeína, pues la digestión también influye en la sensación de calor nocturna.
Pequeñas decisiones que, sumadas, pueden marcar la diferencia entre una noche en blanco y un descanso reparador.
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