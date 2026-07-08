El horóscopo de mañana, jueves 9 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 9 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cierre la jornada con más confianza y menos prisa. Un cambio profesional puede ir a su favor si no se deja dominar por los nervios. En el amor, aceptar una realidad le dará paz.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La semana le pide madurez emocional. Una conversación sincera puede evitar malentendidos. En dinero o trabajo, no deje pasar una oportunidad solo porque le da respeto salir de la zona conocida.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un ambiente cambiante puede acabar siendo favorable si usted no se resiste. En el trabajo, adáptese sin perder criterio. En la vida personal, no confunda silencio con desinterés.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede darse cuenta de que controlarlo todo le agota. Deje que cada uno haga su parte. En temas económicos, una actitud prudente le evitará dolores de cabeza. Con la pareja, busque acuerdos sencillos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una amistad puede darle una opinión que no esperaba. Tome solo lo que le sirva. En el trabajo, un reto sigue abierto; avance sin querer impresionar a todo el mundo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día es bueno para dejar atrás dudas y actuar con más seguridad. En el amor, no anticipe pérdidas. En el trabajo, un paso discreto puede confirmar que va por buen camino.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una decisión pendiente puede empezar a aclararse. No busque gustar a todo el mundo. En el trabajo, aproveche un consejo práctico. En la vida personal, poner límites también puede ser un gesto de respeto.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La necesidad de control puede aflojar si confía más en el proceso. En el amor, pregunte sin presionar. En dinero, no haga movimientos por orgullo; espere a tener toda la información.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una noticia puede parecer más grande de lo que es. Digiérala con calma. En el trabajo, organizarse le dará más libertad después. En el amor, un gesto espontáneo puede acercar posiciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La tensión baja si ordena el día y evita conversaciones demasiado cargadas. En temas profesionales, cumpla lo necesario sin querer controlar cada detalle. En casa, una rutina sencilla le sentará bien.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede tener más claro qué quiere en una relación o en un vínculo cercano. No haga promesas si aún duda. En el trabajo, una idea diferente puede empezar a encontrar apoyo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un impulso afectivo puede ser bonito, pero conviene darle forma con calma. En el trabajo, no se disperse. Una conversación honesta con alguien cercano le dejará el corazón más ligero.