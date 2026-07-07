Una mujer de 85 años puede jubilarse por el gesto de una joven que ya se ha hecho viral: recaudó miles de euros

Mary Ellen Eron, una trabajadora de 85 años que seguía desempeñando tareas de limpieza en un cine de Tennessee, Estados Unidos, ha podido dar un giro a su vida gracias a la iniciativa de una joven que decidió ayudarla sin que ella lo supiera. La historia se hizo viral después de que Brooklyn Green, de 21 años, la grabara durante su jornada y lanzara una campaña solidaria para que pudiera retirarse.

Cómo empezó todo

Brooklyn Green se encontró con Mary Ellen Eron mientras estaba en un cine y se sorprendió al verla seguir trabajando con 85 años. Conmovida por la escena, publicó un vídeo en TikTok con un mensaje muy claro: quería ayudar a que esa mujer pudiera jubilarse porque asumía que nadie debería tener que trabajar a esa edad.

A partir de ahí, abrió una campaña en GoFundMe para que cualquiera pudiera colaborar. La respuesta fue enorme. En apenas unos días, la campaña superó los 146.000 dólares, con más de 7.500 donaciones de personas desconocidas que se sumaron al gesto.

La cifra sorprendió incluso a la propia Mary, que no sabía nada de la recaudación mientras seguía con su rutina diaria. La historia corrió por redes y medios de todo el mundo por motivos obvios: descubrir que una mujer tan mayor tenía que seguir trabajando.

La reacción de Mary

Cuando finalmente le contaron lo ocurrido, Mary Ellen reaccionó con una mezcla de sorpresa y emoción. La mujer, que llevaba décadas trabajando en el sector, vio cómo una simple grabación terminaba cambiando su situación económica. El dinero le permitirá decidir con más libertad cuándo dejar el trabajo y afrontar la jubilación con más tranquilidad.

La historia ha tocado la fibra porque no se limita a una ayuda económica, sino que refleja empatía, generosidad y una crítica implícita a la necesidad de trabajar a edades tan avanzadas. Brooklyn Green dijo que no conocía a Mary de nada, pero que le impresionó verla trabajar con tanta edad y sintió que debía hacer algo.

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Ese impulso terminó movilizando a miles de personas y convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad colectiva. Más allá de la viralidad, el caso demuestra que un gesto pequeño puede cambiar la vida de otra persona si encuentra respuesta. También ha servido para conocer el sistema de jubilación y pensiones de países como Estados Unidos, muy diferente a los de España, por ejemplo.

Fuente: Sport