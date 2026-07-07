El horóscopo de mañana, miércoles 8 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 8 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede traer un avance en temas profesionales o económicos. Mantenga la serenidad y delegue cuando haga falta. En el amor, un rato de presencia real vale más que muchas promesas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una decisión aplazada vuelve a la mesa. No la mire solo desde el miedo. En el trabajo, la humildad le permitirá aprender de alguien con más experiencia sin sentirse menos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ser flexible le abrirá el camino. Una novedad profesional puede resultar menos complicada si pide ayuda a tiempo. En el amor, evite hacer preguntas cargadas de sospecha.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La realidad puede pedirle un ajuste práctico. No se resista. En dinero, revise compromisos y prioridades. Con la pareja, ceder un poco puede aliviar una tensión que ya venía de antes.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tiene una buena ocasión para salir de la rutina. No busque excusas para quedarse donde todo es cómodo. En el amor, mostrar vulnerabilidad puede acercarle más de lo que espera.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una mejora profesional dependerá sobre todo de confiar en usted mismo. No espere permiso para demostrar lo que sabe. En casa, un pequeño cambio de orden le aportará bienestar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La diplomacia le servirá, pero no esconda lo que necesita. En el ámbito laboral, una corrección bien aplicada puede ahorrarle tiempo. En pareja, busque complicidad en los detalles pequeños.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede querer una respuesta clara, pero conviene observar más. Un movimiento discreto le dará información. En temas materiales, no mezcle orgullo con dinero; separe emociones y números.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día pide menos impulso y más método. Una noticia aún necesita contexto. En el trabajo, una conversación corta puede orientarle. En el amor, escuchar sin interrumpir será muy valioso.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una preocupación sentimental puede suavizarse si usted no se adelanta a los problemas. En el trabajo, ponga orden en pequeños pendientes. En temas económicos, evite decidir cuando está cansado.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una decisión afectiva pide honestidad. No alargue una situación solo por comodidad. En el ámbito profesional, una idea original puede funcionar si la acompaña de un plan concreto.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La fantasía puede inspirarle, pero no debe dirigirlo todo. En el amor, mire los gestos más que las palabras. En el trabajo, una tarea sencilla le ayudará a tocar tierra.