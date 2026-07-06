La orquesta Panorama, de verbena a fenómeno nacional: «Cada año la gente espera más de nosotros. El nivel de exigencia es muy alto»

Hay un momento en la vida de un artista en el que el escenario deja de ser el único lugar donde se le reconoce. Para Diego Moreira (Arteixo, 1990), ese momento llegó cuando la formación en la que milita dejó de ser solo música para convertirse en un sello de identidad. «Panorama ya no es simplemente una orquesta, es una marca, y uno se da cuenta de eso cuando te paran en el supermercado o te reconocen cuando vas por la calle», confiesa Moreira. Para este joven que lleva 21 años en el sector, formar parte de este engranaje es un privilegio que le llena como artista, actuando cada noche ante miles de personas que esperan, ansiosas, que se abra el telón.

El cantante de la orquesta Panorama Diego Moreira / Cedida

El ‘atleta’ de la voz: 24/7 durante siete meses

Si el público joven alucina con el despliegue de luces y pantallas, pocos se imaginan el sacrificio que supone mantener esa maquinaria engrasada. Este año, Panorama afronta más de 160 actuaciones, un ritmo que Moreira califica de extenuante tanto física como mentalmente. «Durante los siete meses que dura una gira de Panorama, vas a vivir casi 24/7 dedicándote a la orquesta. Los meses restantes disfrutas al máximo con los tuyos para compensar», explica.

A diferencia de las orquestas de corte más clásico que a veces sufren para adaptarse a los nuevos tiempos, en Panorama el perfil del artista es radicalmente distinto. Moreira lo tiene claro: «Hoy un cantante de orquesta tiene que ser una persona muy completa. Que baile, que cante, que interprete, que imite al máximo la canción... eso es lo que marca la diferencia». Es esa versatilidad, sumada a un feedback constante con el público, lo que les permite mantener una conexión.

El trabajo invisible

Atrás del escenario también hay una gran preparación para el diseño del espectáculo que nadie ve hasta el estreno. Meses previos de ensayos, elección de repertorio, vestuario, temática de la gira y puesta en escena. Es una lucha constante contra el tiempo y, sobre todo, contra ellos mismos. «Cada año la gente espera más de nosotros, entonces compites contigo mismo, con tu gira pasada. El nivel de exigencia es muy alto», admite.

Esta presión por innovar es lo que ha llevado a la verbena gallega a un nuevo estatus. Mientras que históricamente se veía como algo «menor» frente a artistas nacionales, hoy Panorama comparte cartel en grandes fiestas nacionales con figuras como Rosario o David Bustamante. Es la consagración de la verbena como cultura popular de primer nivel que ya no entiende de fronteras. «Eso es un reflejo de como ha evolucionado tanto Panorama como la verbena en general», comenta Moreira.

El ‘campo da festa’: el lugar de reunión sagrado para Galicia

Pese a los miles de kilómetros y los escenarios que tienen elementos de última generación, Moreira no olvida dónde reside la verdadera magia. Define el «campo da festa» como el lugar de reunión sagrado de Galicia, donde los vecinos olvidan sus preocupaciones y comparten vivencias una vez al año. Para él «es algo que llevamos arraigado desde niños, cuando nuestros padres y abuelos nos llevaban de la mano a las fiestas», explica Diego Moreira.

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Su propia historia es el motor de su ilusión. Moreira era fan de Panorama desde pequeño y su sueño siempre fue llegar a lo más alto. Tras empezar en orquestas más pequeñas y humildes y vivir el camino paso a paso, hoy valora cada aplauso. «Esa expectativa de miles de personas esperando que abras el telón para ofrecer todo de ti es lo que nos mantiene vivos y hace que no pesen tanto las noches sin dormir», concluye.