Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio la BisbalBrasilBarcelonaInglaterra - MexicoLa MinaTour de Francia 2026Ola calorPAULongevidad
instagramlinkedin

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado, no que te pongan una carga”

Este profesional recomienda pedir un análisis a fondo del vehículo

Un mecánico desmonta el mito sobre los neumáticos de tu coche: "No caducan, pero..."

Juan José Ebenezer, mecánico

Juan José Ebenezer, mecánico / INF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. Casado

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Es la Ley de Murphy: llega el verano, llega el calor y se te estropea el aire acondicionado del coche. El vehículo está a 40ºC y tú sólo puedes bajar las ventanillas y esperar a coger algo de velocidad para intentar que ese aire caliente sea menos cortante.

Pero cuidado, si vas al taller a que te lo revisen debes tener en cuenta que la solución no es siempre la más sencilla. Antiguamente lo que hacíamos era llegar al taller y pedir una carga. ¿Qué es esto? Pues que en el taller te repongan el gas refrigerante que utiliza el equipo para enfriar el aire y que se pueda absorber el calor del interior del coche.

El mecánico Juan José Ebenezer explica en su canal de Tiktok que esto es un “fallo”. “No lo hagáis, antes una carga costaba 20 euros, ahora hasta 100 si era el gas antiguo y se te puede ir a 250 euros con el gas nuevo”, explica el mecánico.

El problema puede ser una avería

Este profesional de la mecánica recomienda que pidas en tu taller de confianza que te revisen el coche ya que “muchas veces la avería es más barata que meterle cargas. Yo puedo entender que si tienes una avería que te cuesta 1.000 euros, 500 euros, arreglarla no lo quieras arreglar y vayas tirando pero cuando llegas al taller lo que tienes que decirme es: no me enfría el aire, échame un vistazo y si el taller es de confianza no te debería engañar”.

Noticias relacionadas

En este sentido, añade que puede haber diversas causas por las que no funciona el aire acondicionado: el filtro del habitáculo porque no haya tenido un buen mantenimiento, que tenga falta de gas, que al compresor no le funcione el plato magnético… “Pueden ser un montón de cosas que pueden ser más económicas o incluso un poco más pero la carga no siempre es la solución”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Carlos Llull, electricista: 'Cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que...
  2. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  3. Un casero compra una vivienda ocupada desde 2013 y logra recuperarla al no estar inscrita en el Registro de la Propiedad
  4. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  5. Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
  6. He perdido el amor de mi vida por culpa de la R11
  7. Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales
  8. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos

El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 tras un alza de las visitas del 6% en verano

El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 tras un alza de las visitas del 6% en verano

Irene Villa se pronuncia sobre la nueva relación de Nuria Fergó tras su ruptura con su exmarido Juan Pablo Lauro

Irene Villa se pronuncia sobre la nueva relación de Nuria Fergó tras su ruptura con su exmarido Juan Pablo Lauro

La trágica muerte de Alfonso de Borbón: el accidente de esquí que desató sospechas y teorías durante años

La trágica muerte de Alfonso de Borbón: el accidente de esquí que desató sospechas y teorías durante años

El metro de Barcelona inicia hoy nuevos cortes por obras: cierra Verdaguer y cambia el transbordo en Catalunya

El metro de Barcelona inicia hoy nuevos cortes por obras: cierra Verdaguer y cambia el transbordo en Catalunya

Neus Candela, veterinaria: “El gran error con los perros mayores es darles menos proteína, cuando en realidad necesitan más”

Trump, de nuevo contra Meloni: pide una "orden de alejamiento" y el Gobierno italiano evita reaccionar

Trump, de nuevo contra Meloni: pide una "orden de alejamiento" y el Gobierno italiano evita reaccionar

Los motoristas, obligados a llevar chaleco reflectante a partir de octubre

Los motoristas, obligados a llevar chaleco reflectante a partir de octubre

Estos son todos los controles ginecológicos que no deben posponerse