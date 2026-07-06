El horóscopo de mañana, martes 7 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 7 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un reconocimiento puede empezar a acercarse, pero no baje la guardia. Sea discreto con sus planes. En la pareja, una explicación tranquila puede evitar que la distancia se haga más grande.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La terquedad puede complicar una conversación que sería fácil. Escuche una propuesta distinta sin cerrarse. En temas laborales, prepararse mejor le dará opciones reales de crecer cuando llegue el momento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le conviene no alimentar una discusión de pareja con ironías. La calma será más efectiva. En el ámbito profesional, un cambio de método puede resultar incómodo, pero también bastante útil.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un límite puesto a tiempo evitará desgaste. No hace falta intervenir en todos los conflictos que ve alrededor. En el trabajo, no haga gastos pensando en dinero que todavía no ha llegado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una persona cercana puede pedirle apoyo y no consejos. Escuchar será suficiente. En el trabajo, acepte un desafío con prudencia; no necesita demostrarlo todo el primer día.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No permita que un miedo antiguo dirija sus decisiones. En el amor, hablar claro puede ser más sencillo de lo que imagina. En el trabajo, muestre capacidad sin disculparse tanto.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un comentario de un superior o de un compañero puede tocarle el orgullo. Tome la parte útil y deje el resto. En pareja, compartir una actividad sencilla puede unir más que una larga conversación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad puede hacerle perder objetividad. No exija respuestas inmediatas. En temas económicos, mejor revisar papeles o acuerdos antes de hablar. La prudencia le dará margen para decidir mejor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una conversación puede abrirle los ojos. No convierta una sorpresa en drama. En el ámbito laboral, una idea suya puede tener recorrido si la presenta de manera simple y ordenada.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El cansancio puede hacerle más seco de lo que quisiera. Mida el tono con la pareja y con la familia. En el trabajo, vaya paso a paso y no asuma tareas que no le corresponden.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentir que necesita libertad, pero también afecto. No presente las dos cosas como si fueran incompatibles. En temas profesionales, una conversación informal puede darle una pista interesante.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una atracción o una ilusión puede confundirle. Dé tiempo a los hechos. En el trabajo, concrete una cosa pequeña y acábela bien; eso le dará confianza para continuar.