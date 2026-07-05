La sandía se corona como la fruta favorita del verano para los catalanes

El verano en Catalunya huele a mar y, sobre todo, a fruta dulce. Pero ¿cuál es la reina indiscutible de la temporada? Según la I edición del Termómetro del Sabor, presentado por Ametller Origen, el veredicto es claro: la sandía (39%) es la fruta con el sabor preferido del verano para los catalanes.

El estudio, basado en una encuesta realizada por Ametller Origen y Appinio a 800 personas de todo el territorio, sitúa a esta fruta como el gran icono estival. El podio lo completan el melón (22,8%) y la cereza (18,9%), que además se consolidan como algunas de las frutas más representativas de Catalunya, junto con el melocotón amarillo.

A pesar de la histórica rivalidad entre la sandía y el melón en las mesas de verano, la sandía se alza con el primer puesto gracias a su capacidad de hidratación y su ligereza. Además, los encuestados destacan que les transporta a recuerdos de la infancia.

En cuanto a las cuatro demarcaciones catalanas, la sandía es la fruta preferida en todo el territorio. Tarragona es donde obtiene un mayor apoyo, con un 42% de las respuestas, seguida de Barcelona (41,2%). En Girona alcanza el 38,5%, mientras que en Lleida obtiene un 34,5%.

Una media de 2,3 piezas de fruta al día

Los catalanes consumen una media de 2,3 piezas de fruta al día, una cifra alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja ingerir entre dos y tres piezas de fruta diarias dentro de una alimentación que incluya al menos cinco raciones de frutas y hortalizas al día.

El estudio de Ametller Origen muestra que hombres y mujeres consumen prácticamente la misma cantidad de fruta. Por territorios, Barcelona es la demarcación con un mayor consumo, mientras que Girona registra el más bajo. Además, se observa una tendencia clara: cuanto mayor es la edad de los encuestados, mayor es también su consumo de fruta.

En cuanto a los hábitos de consumo, el 67% de los encuestados afirma que el mejor momento para comer fruta es por la mañana o a la hora de comer. En cambio, solo un 8% considera que la noche es el momento ideal para consumirla.

El estudio también pone de manifiesto que el sabor es un factor cada vez más determinante. De hecho, el 90% de los encuestados asegura que estaría dispuesto a pagar más por una fruta con más sabor. A la hora de comprarla, también valoran especialmente la proximidad y el punto de maduración.

Además, el 95% de los participantes reconoce que el aspecto visual condiciona su decisión de compra, lo que evidencia que el consumidor es cada vez más selectivo y exigente. A pesar de ello, el 81% admite que cada vez le cuesta más encontrar fruta con el mismo sabor que recuerda de su infancia, un dato que refuerza la percepción de que recuperar el sabor es hoy una de las principales demandas de los consumidores.

'El gust és nostre'

La presentación de la I edición del Termómetro del Sabor coincide con el lanzamiento de la nueva marca de Ametller Origen, 'El gust és nostre'. Fiel a su constante evolución, la compañía apuesta por un relato centrado en el sabor como garantía de calidad y excelencia del producto.

Ametller Origen, que este año celebra su 25º aniversario, construye su modelo de presente y futuro sobre el sabor como elemento vertebrador de toda su actividad, desde la primera semilla hasta la experiencia en la mesa. Un modelo único que ha convertido a la compañía en la cadena preferida por los consumidores españoles en la categoría de frutas y verduras, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este lanzamiento se enmarca en un nuevo propósito global: empoderar al mundo para dejarse guiar por el sabor. "El sabor excelente no es una casualidad; es la consecuencia directa de nuestra manera de hacer las cosas, y eso es lo que nos hace únicos", explica Josep Ametller, consejero delegado y cofundador de Ametller Origen.