El horóscopo de mañana, lunes 6 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 6 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Comienza una etapa con más movimiento. En el trabajo, una mejora puede llegar si mantiene la cabeza fría y no transmite nervios. En el amor, aceptar el ritmo del otro le evitará malestar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las emociones pueden estar más intensas de lo normal. No confunda entusiasmo con prisa. En dinero, revise bien una propuesta antes de comprometerse. En el trabajo, la paciencia le dará más fuerza que el orgullo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una discusión puede empezar por cansancio más que por un problema real. Elija bien las palabras. Los cambios profesionales le piden adaptación, pero también pueden abrir una puerta que antes no veía.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Alguna ilusión puede bajar a tierra, pero eso no es malo. Le permitirá decidir con más madurez. En temas económicos, no entre en peleas ajenas; proteja su estabilidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Algunas amistades pueden interferir en la vida sentimental. Ponga distancia si nota demasiadas opiniones alrededor. En el trabajo, un reto nuevo puede asustarle un poco, pero también motivarle.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La pareja puede reclamarle más espacio o más comprensión. No lo viva como una derrota. En el ámbito profesional, confíe en lo que sabe hacer y no se reste valor antes de tiempo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana empieza con mucha actividad emocional. Una conversación de pareja puede aclarar qué necesita cada uno. En el trabajo, acepte una observación útil y transfórmela en una mejora concreta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Querrá definiciones, pero quizá la otra persona aún necesita tiempo. No fuerce nada. En cuestiones económicas, actúe con estrategia. Una decisión serena vale más que una respuesta rápida por orgullo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una noticia sentimental puede sorprenderle. Antes de reaccionar, escuche toda la versión. En el trabajo o los estudios, el día favorece organizar ideas y no dejarse llevar por la improvisación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los nervios pueden jugarle una mala pasada en el amor. Respire antes de hablar. En asuntos económicos, revise números con calma. La constancia le dará más seguridad que cualquier prisa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una decisión sentimental puede ocuparle el pensamiento. No hace falta resolverlo todo hoy. En el trabajo, mantenga un ritmo ordenado y deje espacio para adaptarse a pequeños cambios.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La razón tendrá que poner algo de orden a los impulsos. En el amor, vaya paso a paso. En el trabajo, una actitud práctica le ayudará a no perderse en dudas o fantasías.