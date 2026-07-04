Se queda sin voz durante dos días: el hombre que ha entrado en el libro Guinnes por su grito a más de 122 decibelios

Entrar en el Libro Guinness de los Récords suele requerir años de preparación. Sin embargo, en el caso de Joseph McGrail-Bateup, todo dependía de pronunciar una única palabra.

El australiano, de 58 años, ha registrado un grito de 122,4 decibelios, suficiente para convertirse en la persona con el grito más potente jamás certificado.

Con este gesto, ha alcanzado una intensidad comparable al ruido de un avión durante el despegue o al de la sirena de una ambulancia a corta distancia.

Medición con testigos

La medición se realizó en un estudio de radio de Canberra, la capital australiana, bajo la supervisión de un ingeniero acústico y en presencia de varios testigos.

Para lograr la marca, únicamente tuvo que gritar la palabra "Now" (ahora, en inglés), aunque hacerlo con la intensidad necesaria tuvo un elevado coste para su voz.

Siete intentos y dos días sin apenas poder hablar

McGrail-Bateup necesitó siete intentos para superar el récord anterior. El esfuerzo fue tan intenso que acabó completamente ronco y tardó dos días en recuperar la voz.

"No hay forma de practicar realmente para esto. Hay que reservar la voz para el día del intento, especialmente cuando se trata de un récord mundial", ha explicado a la cadena de televisión CNN.

El australiano ha dicho que no existe una forma real de entrenarse para una prueba como esta, ya que cualquier ensayo previo puede perjudicar la voz del intento definitivo.

Tras siete gritos, ha logrado superar la marca de 121,7 decibelios establecida por la profesora norirlandesa Annalisa Flanagan en 1994. Aunque el esfuerzo le ha dejado completamente ronco durante dos días.

Un pregonero con una voz fuera de lo común

Aunque trabaja como limpiador profesional de sistemas de aire acondicionado, desde 2017 también ejerce como pregonero honorario de Canberra. Su labor consiste en anunciar actos públicos, festivales y eventos locales mediante proclamas a viva voz, una habilidad que ha acabado inscribiéndole en el Guinness World Records.

Su afición por este oficio le ha permitido descubrir competiciones relacionadas con la proyección de la voz y, finalmente, plantearse batir el récord mundial.

Antes de este reconocimiento ya había ganado un concurso nacional en 2024 de pregoneros, gracias a la intensidad con la que pronunciaba el tradicional "¡Oyez, Oyez, Oyez!", una expresión histórica utilizada para reclamar silencio antes de realizar un anuncio oficial.

Un récord que espera perder algún día

Con este grito, McGrail-Bateup supera la marca de Flanagan, pero no le arrebata del todo el título, porque "ella sigue siendo la mujer más ruidosa del mundo y yo soy el hombre más ruidoso del mundo", explica.

Lejos de obsesionarse con conservar la marca, McGrail-Bateup asegura que no tiene intención de defender el récord si alguien logra superarlo.

De hecho, ya vivió una experiencia similar cuando perdió un récord mundial de tiro con arco apenas unos meses después de conseguirlo.

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"Si alguien me supera, será fantástico. Los récords están para romperse", concluye.