El horóscopo de mañana, domingo 5 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 5 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día puede traer una reflexión importante sobre la pareja. No hace falta dramatizar, pero sí escuchar lo que siente. Una conversación breve, bien llevada, puede evitar malentendidos antes de que crezcan.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una actitud más afectuosa le abrirá puertas. Si ha estado distante, aún está a tiempo de acercarse. El cuerpo le pide descanso, comida sencilla y menos preocupaciones repetidas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede sentirse más solo de lo que realmente está. Llame a alguien de confianza o proponga un plan sencillo. Los miedos bajarán si deja de imaginar finales antes de que ocurran las cosas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una diferencia familiar o de pareja puede calmarse si usted no quiere tener siempre la última palabra. Escuchar con calma le dará ventaja. Cuide la digestión y no abuse de los excesos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La nostalgia puede visitarle, pero no se quede demasiado rato en ella. Un gesto bonito con alguien querido le devolverá confianza. La tarde será mejor si elige compañía tranquila.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La casa y el descanso pueden ayudarle a ordenar también las emociones. No se juzgue por sentirse vulnerable. Un pequeño cambio en el ambiente, como luz u orden, le sentará muy bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Alguien de la familia política o cercana puede ponerle en una situación incómoda. Sea amable, pero firme. No necesita justificarlo todo. Un rato con la pareja puede compensar el desgaste.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El domingo invita a bajar revoluciones. Si una relación le genera dudas, observe sin presionar. Una actividad relajada, lejos de discusiones, le permitirá entender mejor qué quiere.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un plan con amigos puede darle alegría, pero evite decir todo lo que piensa sin filtro. El humor será su mejor aliado. Por la noche, guarde un rato solo para usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Le conviene dejar las preocupaciones prácticas en pausa. La familia o una persona cercana pueden necesitarle, pero no se cargue más de la cuenta. Descansar también es una forma de cuidarlos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una emoción pendiente puede salir en una conversación casual. No huya, pero tampoco se obligue a explicarlo todo. Un plan sencillo y sin prisa le devolverá una agradable sensación de libertad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición le dirá cuándo hablar y cuándo callar. No idealice a alguien solo porque le despierta ternura. La tarde puede ser muy buena para recuperar calma con familia, pareja o amistades.