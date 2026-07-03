El horóscopo de mañana, sábado 4 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 4 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un plan tranquilo le irá mejor que un encuentro lleno de ruido. La pareja o la familia agradecerán que esté presente de verdad. Deje de dar vueltas a temas que hoy no puede resolver.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Los celos o las sospechas pueden estropear un momento agradable. Confíe un poco más y no busque dobles lecturas. Un paseo, una buena comida o una conversación simple le cambiarán el ánimo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La cabeza puede ir demasiado deprisa, pero el día pide pausa. Una actividad ligera con amigos le sentará bien. Evite preguntarse todo el rato qué piensan los demás de usted.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El hogar puede ser su mejor refugio. Ordenar un espacio o cocinar algo sencillo le dará bienestar. Con la pareja, menos control y más ternura harán que todo fluya mejor.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una muestra de afecto puede llegar cuando menos la espera. Recíbala sin querer dirigir la situación. Un plan con familia o pareja le recordará que no hace falta brillar siempre para sentirse querido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Le conviene cuidar el descanso y no llenar el día de pequeñas obligaciones. Un rato para arreglar la casa o cambiar algún detalle le dará sensación de orden y de aire nuevo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una reunión familiar puede tocarle un poco la paciencia. Ponga límites con elegancia y sin entrar en todas las provocaciones. Por la noche, un plan íntimo le devolverá el equilibrio.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones estarán vivas, pero no hace falta llevarlas al límite. Una conversación suave puede acercarle a la pareja o a un amigo. El descanso le hará más bien de lo que imagina.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día favorece planes espontáneos, siempre que no prometa más de lo que puede cumplir. Una salida corta o un encuentro con gente alegre le levantará el ánimo. Modere los pequeños gastos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizá necesita desconectar de responsabilidades y escuchar más el cuerpo. Una comida familiar o una tarde tranquila le dará estabilidad. No responda mensajes incómodos si no tiene ganas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Le irá bien tener espacio propio, pero no se aísle del todo. Una amistad puede animarle sin pedirle explicaciones. En casa, haga solo aquello que le aporte calma.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad estará a flor de piel. Busque personas que le traten con suavidad y evite ambientes cargados. Un poco de música, agua o silencio le ayudará a recuperar el centro.