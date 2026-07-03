Los canelones fríos para verano que se hacen en cinco minutos, llenan y "están riquísimos"

Comidas frescas, ligeras y fáciles de hacer. Al verano no le pedimos más. Por eso, recetas que se hacen pronto, llenan y están ricas triufan estos días en internet, el recetario de gran parte de la población. Una de las más virales esta recta final de junio, con toda España sumida en una ola de calor, son los canelones fríos para verano. "Son ricos y contundentes", asegura María Jesús, la creadora de contenido culinario en "A buenas horas".

Los ingredientes son tan sencillos que es fácil tenerlos en los armarios de la cocina. Se necesitan: 4 huevos cocidos, 3 latas de atún, una lata de pimientos asados, 3 cucharadas de mayonesa y 5 o 6 lonchas de jamón cocido.

Para esta receta no se necesita más calor que el necesario para cocer los huevos. Una vez que estén listos y fríos se cortan y se aplastan con el tenedor para dejarlos completamente triturados. A esta base se le añade el atún, los pimientos y la mayonesa. Con todo esto hacemos una pasta para rellenar los canelones.

Para esta receta no se necesita más calor que el necesario para cocer los huevos. Una vez que estén listos y fríos se cortan y se aplastan con el tenedor para dejarlos completamente triturados. A esta base se le añade el atún, los pimientos y la mayonesa. Con todo esto hacemos una pasta para rellenar los canelones.

María Jesús recomienda utilizar dos cucharadas generosas de la mezcla por cada loncha de jamón. Una vez hechos deben ir un rato a la nevera para que cojan consistencia.

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A la hora de presentarlos se puede usar algo de mayonesa como decoración y rayar la yema del huevo por encima.

Fuente: La Nueva España