¿Es Huelva la ciudad más antigua de Occidente?

El Ayuntamiento de Huelva ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a los trabajos arqueológicos de la plaza de la Vera Cruz, conocida popularmente como la plaza Arqueológica, para confirmar científicamente que la ciudad es la más antigua de Occidente.

Se trata de una intervención que marca el inicio de un ambicioso proyecto científico destinado a investigar uno de los enclaves con mayor potencial arqueológico del Mediterráneo occidental y a aportar evidencias que permitan esclarecer el papel de Huelva en el origen de Tarteso y como la ciudad más antigua de Occidente.

El anuncio lo ha realizado en la propia Plaza Arqueológica la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien ha destacado que hoy comienza un proyecto llamado a "marcar un antes y un después" en el conocimiento de la historia de Huelva. "Dejamos atrás las hipótesis para abrir paso a la investigación científica y al trabajo de un equipo de primer nivel internacional que permitirá conocer con rigor qué esconde el subsuelo de este espacio único".

Por su parte, el profesor Roald Docter, de la Universidad de Gante (Bélgica), codirector científico de la excavación, ha explicado que el proyecto culmina más de dos décadas de trabajo e investigación internacional iniciado tras el estudio de los materiales recuperados en Huelva a finales de los años noventa.

"Durante años hemos contado con indicios extraordinarios sobre la antigüedad y la importancia de este enclave, pero ahora tenemos la oportunidad de documentarlos en su contexto arqueológico original; ese es el verdadero valor de esta excavación: obtener datos científicos sólidos que permitan responder a preguntas que la comunidad investigadora lleva planteándose desde hace décadas", ha dicho.

Igualmente, el profesor Alfredo Mederos Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha recordado que Huelva conserva las cerámicas fenicias y griegas más antiguas documentadas en todo el occidente de Europa y ha señalado que "el gran reto ahora es recuperar el contexto arqueológico que durante décadas no pudo estudiarse adecuadamente, documentar las estructuras con el máximo rigor científico y preservar un patrimonio que puede convertirse en un importante recurso cultural y turístico para la ciudad".

La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Huelva, está liderada por la Universidad de Gante (Bélgica) y reúne a investigadores de las universidades de Huelva, Sevilla y Autónoma de Madrid junto con la empresa especializada Ánfora.

La primera campaña se desarrollará durante el mes de julio y consistirá en la ejecución de dos sondeos estratigráficos en la zona ajardinada de la plaza, seleccionados a partir del estudio geofísico realizado por el Ayuntamiento en 2024, que detectó la existencia de estructuras arqueológicas entre uno y dos metros de profundidad.

El objetivo de esta intervención es documentar con metodología científica la secuencia estratigráfica del yacimiento, conocer el estado de conservación de los niveles arqueológicos bajo el freático y obtener la información necesaria para diseñar futuras campañas de excavación de mayor envergadura.

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Si los resultados confirman el potencial esperado, el proyecto contempla avanzar hacia una excavación más amplia que permita conservar y poner en valor los restos para convertir este espacio en un referente patrimonial y cultural abierto a la ciudadanía.