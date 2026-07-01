El horóscopo de mañana, jueves 2 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 2 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día le permite recuperar optimismo. Una idea puede dar aire a temas económicos. En el trabajo, aún necesita experiencia en algún punto, pero eso no es una derrota. En el amor, escuche más.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Ser constante le dará más que querer correr. En el trabajo, prepárese bien antes de pedir más espacio. En el amor, la transparencia será imprescindible. En salud emocional, vigile pequeñas obsesiones.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El miedo a quedar fuera puede hacerlo reaccionar demasiado fuerte. No hace falta. En el trabajo, ya empieza a entender mejor los cambios. En dinero, una idea nueva puede darle perspectiva.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una semana intensa empieza a ordenarse. En el trabajo, lo que parecía difícil puede calmarse si usted no fuerza nada. En el amor, mirar la realidad con serenidad será muy liberador.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su momento es bueno para avanzar, pero no olvide la prudencia. En dinero, aproveche ocasiones sin gastar energía en dudas infinitas. En el amor, un detalle presente pesará más que un recuerdo antiguo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede terminar el día más tranquilo si no entra en juegos de envidia. En el trabajo, haga su parte y nada más. En el amor, aceptar una verdad le dará más dignidad que insistir.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Revisar una sociedad, un pacto o una colaboración puede ser necesario. No lo haga con miedo, sino con orden. En el amor, dé confianza. En salud, no deje pasar molestias repetidas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La respuesta no siempre es cambiarlo todo. Quizá solo necesita entender qué lo desgasta. En trabajo y dinero, mantenga prudencia con movimientos arriesgados. En el amor, una conversación honesta puede aclarar diferencias.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si ha trabajado con constancia, ahora puede ver una señal. No la desaproveche por dispersión. En dinero, sea realista con promesas. En el amor, libertad y confianza deben ir juntas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El cuerpo puede avisarlo si acumula demasiados nervios. Bajar tensión será tan importante como resolver asuntos prácticos. En el trabajo, no se quede solo con el disgusto. En pareja, proteja la intimidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentirse más valorado y eso le subirá el ánimo. Recíbalo sin desconfianza. En dinero, una ayuda o solución puede llegar por un camino poco previsto. En el amor, suavice las respuestas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una decisión profesional puede acercarse, pero todavía necesita pensarla bien. No actúe solo por cansancio. En el amor, muestre madurez y no reclame cada minuto. El estado de ánimo mejorará con descanso.