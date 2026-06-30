El horóscopo de mañana, miércoles 1 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 1 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una intuición puede guiarlo mejor que mil opiniones. Escúchela, pero compruebe los datos. En el trabajo, aprender de alguien con más experiencia no lo hace menos capaz. En el amor, vuelva a la ternura.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No deje perder una ocasión por falta de decisión. Tómese el tiempo justo, no más. En el trabajo, la humildad le abrirá camino. En pareja, evite dar motivos a sospechas absurdas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Lo que hace unos días parecía incómodo puede empezar a encajar. En el trabajo, la flexibilidad dará resultado. En dinero, la modernización puede ser aliada. En el amor, no pregunte desde el miedo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizá vea más claro qué puede esperar de una relación. Aceptarlo le dará paz. En el trabajo, no dramatice tensiones pasajeras. En vida social, una actividad nueva puede traer buenas conexiones.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día es bueno para hacer valer su voz. No imponga, seduzca con argumentos. En temas económicos, puede haber margen para crecer. En el amor, el presente le pide generosidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No se enganche a una decepción. Lo que ve ahora le da información para protegerse mejor. En el trabajo, mantenga serenidad ante comentarios. En casa, un cambio de tono mejorará el ambiente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una decisión económica o práctica necesita mirada fría. No todo lo que parece estable lo es. En el trabajo, pida consejo. En el amor, confiar no significa dejar de hablar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede sentir que algo no encaja. No lo convierta en sospecha constante, pero observe. En el trabajo, la desmotivación puede bajar si cambia una rutina. En el amor, hable de ideas, no de culpas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una buena noticia puede darle impulso. No se disperse. En el trabajo, céntrese en aquello que lo hace destacar. En el amor, demostrar confianza será más efectivo que pedir explicaciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un acuerdo puede mejorar si usted negocia con calma. No acepte lo primero que le ofrecen. En el trabajo, un tropiezo es solo un tropiezo. En el amor, cierre la puerta a interferencias.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su economía puede respirar un poco mejor si organiza prioridades. No gaste solo porque ve luz. En el trabajo, el reconocimiento crece. En familia, decir no con respeto será saludable.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede sentir ganas de salir de un lugar que ya no lo estimula. Prepare el paso sin prisas. En el amor, no confunda ocupaciones del otro con desinterés. La tarde pide calma.