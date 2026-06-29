El horóscopo de mañana, martes 30 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 30 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se enfade si una propuesta profesional no avanza como quería. Quizá aún le falta prepararse mejor. En el amor, un poco más de presencia hará mucho. El dinero pide imaginación, no desesperación.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una conversación con alguien influyente puede hacerlo dudar. No se venda barato, pero tampoco quiera llegar antes de tiempo. En el amor, la lealtad se demuestra con pequeños actos. Dormir mejor le aclarará la cabeza.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día puede traer movimientos en el entorno laboral. No se quede con la primera impresión. En economía, actualizar herramientas o ideas puede ser necesario. En pareja, hablar con calma le ahorrará un malentendido.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un contacto social puede animarlo y darle aire fresco. En el trabajo, vaya paso a paso si hay tensiones. En dinero, no descarte una solución compartida. En el amor, sea más realista.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día favorece pedir, negociar o defender una idea. Su seguridad puede convencer. En el amor, no deje que un recuerdo antiguo le enfríe el corazón. Hay presente para disfrutar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alguien puede mostrar una actitud menos generosa de lo que esperaba. No hace falta responder con frialdad. En el trabajo, siga haciéndolo bien. En familia, mida las palabras. Una frase dura pesaría.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La confianza es buena, pero comprobar también. Revisar detalles le evitará tropiezos. En el amor, no lleve fantasmas viejos a una conversación nueva. En salud, coma con calma y no acumule nervios.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una tarea que antes lo ilusionaba puede parecerle pesada. No decida nada solo por cansancio. En dinero, mantenga vigilancia discreta. En el amor, una diferencia de valores merece diálogo, no reproche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No exagere beneficios para convencer a nadie. Su sinceridad será más útil que cualquier promesa grande. En el trabajo, una ocasión puede exigir respuesta rápida. En el amor, baje el control.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un examen, reunión o prueba puede salir distinto de lo que esperaba. No se castigue. Aproveche la información y reajuste el plan. En dinero, negocie mejor. En pareja, no deje entrar tantas voces.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Alguien puede reconocer su esfuerzo de manera indirecta. Capte la señal. En temas económicos, una opción inesperada puede aliviar cargas. En el amor, no abuse de la comprensión del otro.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La inestabilidad emocional puede hacerle verlo todo más grande. Antes de reaccionar, espere. En el trabajo, una idea de cambio necesita orden. En dinero, trate asuntos delicados con documentos claros.