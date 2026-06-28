El horóscopo de mañana, lunes 29 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 29 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Empieza la semana con ideas más claras, pero aún con alguna emoción mezclada. En el trabajo, acepte que no todo depende de quererlo mucho. En dinero, una intuición puede orientarlo bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La prudencia será útil, pero no la convierta en miedo. Una oportunidad puede requerir respuesta. En el amor, evite situaciones que puedan parecer ambiguas. Ser transparente le ahorrará malentendidos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Los cambios continúan, pero usted ya puede mirarlos con más orden. En el trabajo, adaptarse será más fácil si pregunta sin vergüenza. En el amor, no suponga tanto: escuche y confirme.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una nueva semana le pide realismo. En el trabajo, no deje que un ambiente tenso le robe seguridad. En dinero, quizá conviene retomar una ayuda o un contacto que antes dejó pasar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su carisma estará alto y puede aprovecharlo para pedir lo que necesita. No sea exagerado, sea convincente. En el amor, vuelva al presente. En economía, una ventana interesante puede abrirse.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un reconocimiento puede llegar mezclado con envidias o silencios extraños. No entre ahí. En el trabajo, mantenga el nivel y la discreción. En el amor, deje de luchar contra lo que no controla.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana pide revisar alianzas, compromisos y decisiones importantes. No vaya solo si puede consultar a alguien preparado. En el amor, el presente merece más confianza. Cuide también hábitos y horarios.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede notar desmotivación, pero no culpe solo al trabajo. Mire también qué le pasa emocionalmente. En dinero, vigile acuerdos donde alguien quiere correr demasiado. En el amor, acepte diferencias sin alarmarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una oportunidad laboral puede aparecer cuando menos la espere. Mantenga el ritmo y no prometa más de lo que puede cumplir. En el amor, aprender a confiar le dará más libertad interior.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede empezar el día con presión económica o mental. Negocie sin bajar la cabeza. En el trabajo, un imprevisto no es un fracaso. En pareja, proteja la relación de comentarios externos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La semana puede traerle una recompensa al esfuerzo. No actúe como si no importara. En dinero, pueden salir opciones útiles. En el amor, modere el genio y reconozca quién le tiene paciencia.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Empieza una etapa de decisiones. En el trabajo, puede sentir que necesita más espacio para crecer. No salte sin mirar, pero tampoco se duerma. En el amor, menos escenas y más madurez.