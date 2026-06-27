El horóscopo de mañana, domingo 28 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 28 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un día de poca gente y mucha calma puede ayudarlo más de lo que piensa. Si hay tristeza, no la esconda, pero tampoco la haga crecer. La pareja agradecerá un gesto tierno.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El balance personal puede salirle solo. No sea demasiado duro con usted mismo. Ha hecho más camino del que parece. En el amor, pedir una conversación honesta puede acercarlo mucho a la otra persona.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un poco de descanso mental le resulta imprescindible. Apague ruidos, mensajes y comparaciones. En la vida afectiva, no pida pruebas constantes. Una tarde sencilla, con humor, puede devolverle confianza.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día puede traerle ganas de cuidar la casa y a la gente cercana. No cargue con todo. Repartir pequeñas tareas también es quererse. Una amistad puede darle una alegría inesperada.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No idealice lo que ya pasó. La vida actual también tiene luz, aunque sea más tranquila. Una comida, una conversación o un rato de ocio le recordarán que todavía puede disfrutar mucho.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Bajar la exigencia le hará respirar mejor. No todo tiene que estar perfecto para sentirse bien. En familia, una disculpa pequeña puede reparar mucho. Dedique un rato a algo que lo relaje.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La salud emocional y el descanso van unidos. Si nota el cuerpo pesado, hágale caso. En el amor, no vuelva a conversaciones antiguas sin necesidad. El día mejorará si elige paz.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su estado de ánimo puede condicionar a los demás. No hace falta fingir alegría, pero sí evitar pullas gratuitas. Un rato solo le hará bien. Con la pareja, hable desde la calma.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una actividad divertida puede romper la monotonía que arrastra. Busque aire libre o un encuentro ligero. En el amor, una actitud más confiada le dará descanso. El buen humor será contagioso.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Las emociones pueden notarse en el cuerpo. Coma con calma y no acumule nervios. En familia, no quiera controlarlo todo. Un límite dicho a tiempo evitará que alguien se meta demasiado.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Decir que no puede ser necesario, pero hágalo con tacto. No tiene que estar siempre disponible. En el amor, una muestra de gratitud suavizará el ambiente. La tarde pide calma y música.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede despertarse más sensible de la cuenta. No lo convierta en drama. Una conversación dulce, una película o un paseo pueden recolocarlo. En pareja, pida afecto sin presionar.