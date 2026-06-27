Dan Buettner, experto en longevidad: "Muchas personas basan su longevidad en soluciones rápidas"

En algunos lugares del mundo, las tasas de longevidad se encuentran por encima de la media. Dan Buettner, periodista e investigador, lleva más de dos décadas estudiando las "zonas azules", territorios donde la población es más longeva y saludable que el resto.

Algunos de estos países son Italia, Grecia, Japón o Costa Rica. En las "zonas azules", sus habitantes comparten una serie de hábitos saludables que benefician el bienestar físico y mental, como la alimentación y la actividad física.

En este sentido, el experto en longevidad recomienda el estilo de vida mediterráneo en lugar de buscar resultados rápidos y dietas milagrosas. Así lo explica el propio Buettner durante una entrevista en el podcast de ZOE.

"Las personas que más años viven en el mundo no adoptan conscientemente una rutina saludable. Simplemente viven sus vidas. La longevidad es mucho mejor si se consigue de forma natural que si se persigue", detalla el divulgador.

Para Buettner, la clave está en la configuración del entorno, que ayuda a tomar mejores decisiones de manera inconsciente. "Muchas personas basan su longevidad en trucos, en soluciones rápidas", advierte el investigador.

"Cuando piensas en un recambio plasmático, en células madre en las articulaciones o en una inyección de Ozempic en el intestino, no es precisamente una forma muy agradable de llegar a los 100 años", argumenta Buettner.

Al contrario, el escritor se imagina la vida de un abuelo italiano: "Se levanta y desayuna con sus amigos tomando un café y luego quizá pasa un rato en su jardín o camina. A la hora de comer, vuelve con sus amigos. Una comida abundante y larga dura tres horas, vuelve a casa, se echa una siesta, toma una copa de vino a las cinco y disfruta de otra maravillosa cena al atardecer".

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Según Buettner, "estos señores viven una media de doce años más que los que vivimos en el Reino Unido y Estados Unidos". Finalmente, el experto en longevidad se pregunta lo siguiente: "¿Qué rutina vas a elegir? ¿La aguja en el estómago y el recambio plasmático experimental, o el vino con tus amigos y la gran y deliciosa comida mediterránea?".

Fuente: Sport