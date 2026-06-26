Una influencer holandesa afincada en Ibiza: “El tráfico es una locura. La gente conduce como idiotas”

La creadora de contenido digital holandesa afincada en Ibiza @macy.ibiza, que cuenta con 19.500 seguidores en Instagram, ha publicado un vídeo en el que lanza una advertencia sobre el tráfico en la isla y pide a residentes y visitantes que extremen la precaución al volante. En la grabación, la joven asegura que “el tráfico en Ibiza es una locura. La gente conduce como idiotas” y critica comportamientos que, según relata, observa con frecuencia en las carreteras de la isla. Entre ellos menciona conductores que no utilizan los intermitentes, vehículos detenidos en mitad de la vía para descargar material o hablar con otras personas, excesos de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol.

La creadora reconoce que su mensaje es directo, pero insiste en que su intención es alertar sobre el riesgo que suponen determinadas conductas al volante. “Puede que tú estés siguiendo las normas, pero hay muchas personas que no siguen ninguna regla, y esto puede costarte la vida”, advierte en el vídeo.

Uso de motocicletas

Uno de los puntos en los que más incide es el uso de motocicletas. @macy.ibiza recomienda evitar desplazarse en moto por la isla al considerar que este tipo de vehículos entraña un mayor riesgo en un contexto de tráfico intenso y conductores imprudentes.

El vídeo, publicado con el mensaje “Sorry, someone had to say it” (Lo siento, alguien lo tenía que decir") y etiquetas como #ibiza, #traffic y #dangerous, se suma a las quejas recurrentes sobre la movilidad en Ibiza durante la temporada, cuando el aumento de vehículos en las carreteras multiplica los problemas de circulación y seguridad vial.

La creadora concluye su mensaje pidiendo prudencia a quienes se desplazan por la isla y anima a sus seguidores a comentar si consideran que ha olvidado algún aspecto importante sobre el tráfico en Ibiza.

"Como en Roma o París"

La publicación ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores, con reacciones que van desde quienes comparten su preocupación hasta quienes relativizan la situación. Algunos usuarios califican el vídeo como un “buen anuncio de servicio público” y reconocen que tendrían reparos en viajar a la isla tras escuchar su advertencia. Otros coinciden con la creadora al señalar conductas peligrosas, como vehículos que circulan por el centro de la calzada, especialmente en curvas cerradas o con poca visibilidad, o maniobras imprudentes en rotondas.

Noticias relacionadas

También hay comentarios en tono irónico o crítico. Algunos usuarios bromean con que “debe de ser nueva en Ibiza” o con que en las islas Baleares los conductores no usan los intermitentes para que nadie sepa hacia dónde van. Otros comparan la conducción en Ibiza con la de ciudades como París o Roma, mientras que varios seguidores le reprochan sus quejas y le sugieren que vuelva a Holanda. Entre las respuestas también aparece quien admite que el tráfico en Ibiza ciudad exige especial atención y quien apunta al riesgo añadido de conductores bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Fuente: Diario de Ibiza