El horóscopo de mañana, sábado 27 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 27 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El silencio puede venirle muy bien. No hace falta llenar el día de planes. Un paseo o un rato solo lo ayudará a ordenar emociones. Con la pareja, muestre afecto sin exigir nada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El hogar le pide calma y orden, pero sin obsesionarse. Una conversación familiar puede tocar un punto sensible. Escuche sin defenderse todo el tiempo. En el amor, un gesto sencillo valdrá más que muchas palabras.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le conviene salir un poco de la cabeza y volver al cuerpo. Caminar, reír o ver a alguien cercano le cambiará el humor. No alimente miedos sin base. La noche puede ser agradable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una actividad nueva puede hacerlo sentir más vivo. Acepte una invitación si le apetece. En el amor, ver al otro tal como es lo ayudará a no crear expectativas imposibles. La familia puede sorprenderlo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El pasado puede aparecer en forma de recuerdo, canción o conversación. No se quede enganchado ahí. El presente necesita su atención. Un plan tranquilo con alguien querido le devolverá la alegría.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su humor puede cambiar rápido, y los de casa lo notarán. Antes de hacer un reproche, pregúntese si realmente hace falta. Descansar bien suavizará su carácter. En el amor, no exija perfección.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El cuerpo puede pedir una pausa clara. Evite comidas pesadas y situaciones que le carguen el estómago. En el amor, deje que el día sea sencillo. La paz también puede ser muy romántica.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No es el mejor momento para forzar encuentros si está de mal humor. Un plan pequeño le irá mejor que una reunión grande. En pareja, escuchar sin responder enseguida evitará tensión innecesaria.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día le pide aire, movimiento y un poco de aventura. No hace falta hacer nada grande. Cambiar de paisaje ya le renovará el ánimo. En el amor, menos control y más confianza harán maravillas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Poner límites con la familia no significa querer menos. Diga lo que necesita con respeto. Su pareja o alguien cercano agradecerá que sea claro. Cuide el descanso y evite discusiones largas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentir ganas de decir que no a todo el mundo. Está bien proteger su espacio, pero no sea brusco. Una tarde sin prisas le hará bien. En el amor, pida comprensión con sencillez.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las emociones pueden estar algo desordenadas. No se asuste: solo necesita ritmo suave y gente amable. Evite escenas por falta de atención. Quien lo quiere también tiene sus tiempos y cansancios.