A la venta una casa con ermita privada por 250.000 euros: un inmueble histórico en la huerta de Valencia

Vivir en plena huerta ya es todo un lujo, pero si a esto le añades disponer a tu antojo de una ermita centenaria, el lujo se multiplica. JJ Inmobiliaria, especialista en la comarca de l'Horta Nord, vende por la nada desdeñable cifra de 250.000 euros una propiedad de estas características ubicada en Alboraia, a escasos metros de la playa de La Patacona y a dos minutos andando del casco urbano del municipio.

Las características del inmueble lo hacen único y, aunque la vivienda está para reformar, el entorno respira la tranquilidad del campo, rodeado de tierras de cultivo, con un reloj de sol en una de sus fachadas. Adosada a él, hay una pequeña ermita de estilo neogótico que mantiene sus símbolos originales, con arcos de media punta, puerta adintelada, arco ojival con vidriera, fachada de mampostería revestida, suelos hidráulicos y un pequeño balcón en las alturas. Según la inmobiliaria, la edificación religiosa está muy bien conservada y el precio es el que ha marcado el propietario.

El entorno donde se ubica la vivienda. / JJ

Ermita de San Andrés

Este templo adosado es conocida como la Ermita de San Andrés, y popularmente como "del Retoret" o del Sagrado Corazón de Jesús, reconocida como Bien de Relevancia Local. Data de finales del siglo XIX (1893) y se construyó como oratorio privado de la antigua alquería, en aquel entonces propiedad de Andrés María Pastor. Durante la Guerra Civil, el templo fue saqueado y sus imágenes destruidas o rescatadas por los vecinos, según se indica en publicaciones locales consultadas.

La inmobiliaria vende la propiedad como “una vivienda para reformar completamente y diseñar a tu gusto, con jardín privado y un potencial enorme” y “una oportunidad de las que aparecen muy pocas veces”. De hecho, este inmueble es el único que se vende en toda Alboraia como una propiedad "que no es solo una casa, es un pedazo de historia con un potencial infinito”, como reza en el anuncio.

150.000 visitas en internet

En una semana, JJ Imobiliaria ha recibido decenas de consultas sobre esta propiedad en cuestión, especialmente para destinarla a alquiler vacacional por su potencial y también como local de hostelería, y el vídeo cuenta ya con más 150.000 visitas en las redes, lo que implica el interés que despiertan este tipo de inmuebles. No obstante, el inconveniente radica en que la vivienda cuenta con vecinos en el primer piso y se necesita el permiso de los mismos para reconvertir el inmueble en un negocio, si esa es la intención, y, además, su fachada está protegida, como Bien de Relevancia Local.

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Fuentes de la inmobiliaria señalan que este tipo de propiedades de la huerta valenciana despiertan un interés inusitado en el mercado y su oferta escasea. "Anteriormente, tuvimos otra alquería en la huerta y se vendió muy rápido por 160.000 euros", comentan, "este tipo de producto es muy atractivo, sobre todo para reconvertirlos en restaurantes". Respecto a la escasa oferta de vivienda que existe en l'Horta Nord, las mismas fuentes señalan que, en estos momentos, "hay mucha obra de nueva construcción".