Catástrofe natural
La reacción de una 'streamer' que estaba emitiendo en directo durante el terremoto en Venezuela: "A la mierda, me tengo que ir"
La creadora de contenido sale de la habitación y deja la cámara encendida
Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, cifra de fallecidos, heridos y desaparecidos
Carlos Baute, tras el doble terremoto de Venezuela: "Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. ¡Qué tristeza tan grande!"
El doble terremoto que ha sacudido Venezuela no solo ha movilizado a las autoridades y equipos de emergencia, sino también a miles de usuarios en redes sociales.
En las horas posteriores al seísmo, rostros conocidos como Carlos Baute, Danny Ocean, Lele Pons o Ricardo Montaner han compartido mensajes de solidaridad, han difundido información útil y han ofrecido ayuda a los afectados, a pesar de que no han sufrido el terremoto en sus carnes.
Sin embargo, algunas de estas caras conocidas se han visto afectadas de forma directa por esta catástrofe natural. Es el caso de una 'streamer' venezolana, que estaba emitiendo un directo a través de Twitch cuando el terremoto comenzó a sacudir su casa.
"Mierda, es un terremoto"
Gabriella Suarez, más conocida como FairlyGab en sus redes sociales, estaba retransmitiendo con total normalidad un directo en el que jugaba al videojuego Minecraft.
Sin embargo, en un momento empezó a notar que algo no iba bien: "Está temblando. Mierda, es un terremoto", exclamó, al darse cuenta de que el movimiento que estaba sintiendo no era pasajero.
Instantes después, mientras el seísmo ganaba intensidad, su preocupación ha ido en aumento: ha dicho que el terremoto estaba siendo "durísimo".
"Me tengo que ir"
La 'streamer' intentaba procesar la situación, visiblemente nerviosa, hasta que ha decidido abandonar la habitación para ponerse a salvo: "A la mierda, me tengo que ir", ha dicho, y el directo ha continuado sin ella en la habitación durante unos minutos.
El vídeo, que posteriormente ha compartido en su cuenta de X, se ha viralizado y en apenas unas horas acumula más de un millón de visualizaciones.
Suarez ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, afirmando que "por acá todo bien, se sintió durísimo el terremoto, espero que todos estén bien".
¿Quién es FairlyGab?
FairlyGab es una 'streamer' y creadora de contenido venezolana especializada en videojuegos y entretenimiento. Su principal plataforma es Twitch, donde realiza emisiones en directo de forma habitual y reúne una amplia comunidad de seguidores.
Además, también está presente en Youtube, Instagram y X, donde comparte fragmentos de sus retransmisiones, colaboraciones con otros creadores y contenido relacionado con su día a día.
Con cientos de miles de seguidores entre todas sus plataformas, Gabriella Suarez se ha consolidado como una de las creadoras de contenido venezolanas más populares del panorama del 'streaming', motivo por el que el vídeo de su reacción al terremoto no ha tardado en hacerse viral.
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