El horóscopo de mañana, viernes 26 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 26 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una noticia familiar puede tocarle el ánimo, pero no deje que lo invada todo. Busque apoyo sin encerrarse. En el trabajo, aceptar que aún debe aprender algo puede ahorrarle frustraciones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día le trae una prueba de confianza. Si habla con calma, la tensión bajará. En temas económicos, una propuesta puede ser buena, pero necesita seguridad. No se quede paralizado por la indecisión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La flexibilidad será su mejor recurso. Un cambio de planes puede terminar siendo útil. En el trabajo, escuche antes de juzgar nuevos métodos. En el amor, evite preguntas hechas desde el miedo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una persona nueva o recuperada del pasado puede animarlo. No se cierre por orgullo. En cuestiones económicas, mire qué puede actualizar. En el trabajo, no se asuste si el ambiente está algo movido.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su encanto puede ayudarlo a resolver una conversación pendiente. Sea cercano, pero no teatral. En dinero, una decisión rápida puede convenirle si ya lo tiene pensado. La tarde será más ligera.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No todos celebrarán sus avances, y eso no debe frenarlo. Mantenga la discreción. En el amor, acepte la realidad sin castigarse. Un gesto amable en casa evitará una discusión absurda.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un exceso de confianza puede hacerle perder detalle. Repase documentos, citas o compromisos antes de dar nada por cerrado. En el amor, no busque problemas donde solo hay cansancio o silencio.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La rutina puede pesarle más de lo normal. No culpe a los demás antes de mirar qué le pasa por dentro. En temas económicos, vigile a quien habla demasiado de beneficios fáciles.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una oportunidad puede llegar por un camino poco habitual. Esté atento y preparado. En el amor, aprender de un error pasado lo ayudará a actuar mejor. Por la noche, le conviene moverse un poco.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Las condiciones de un acuerdo no son menores. Lea, pregunte y no tenga miedo de negociar. En el amor, poner límites a comentarios externos protegerá la relación. El cuerpo le pide comida más ligera.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un reconocimiento puede no llegar como esperaba, pero llegará una señal positiva. No la minimice. En el amor, agradezca la paciencia de quien está a su lado. Baje un poco el ritmo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su sensibilidad puede subir y bajar. No tome decisiones definitivas en caliente. En dinero, revise temas legales o pendientes con cuidado. En el trabajo, recuperar ilusión dependerá de abrir horizontes.