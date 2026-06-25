Ni manzana ni plátano: la fruta que el cardiólogo Aurelio Rojas recomienda tomar a diario para proteger el cerebro

Las frutas y hortalizas son alimentos básicos para una alimentación saludable y su consumo habitual se ha asociado a un menor riesgo de enfermedades y mortalidad, según una guía práctica publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la baja ingesta de frutas y hortalizas se asocia con 1,7 millones de muertes al año, la mayoría por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Además, el ministerio asegura que "la población española se está alejando de la dieta mediterránea, lo que ha provocado un incremento de la tasa de obesidad y el aumento de ENT [Enfermedades No Transmisibles]".

Cinco al día

La misma guía también especifica que en España, el consumo medio diario de frutas en adultos es de poco más de dos raciones diarias. A su vez, el 34% y el 48% de adultos y niños no toman frutas a diario, respectivamente.

Debido a los claros beneficios para la salud, la OMS recomienda el consumo diario de al menos cinco raciones entre frutas y hortalizas (lo ideal serían tres frutas y dos hortalizas diarias). Entre estas frutas hay una "tremendamente superior si la comparamos con el resto a la hora de proteger tu cerebro", explica el cardiólogo Aurelio Rojas en una publicación en sus redes sociales.

Mejora de la memoria y la atención

Según el doctor, los beneficios de los arándanos van mucho más allá del aporte de vitaminas o antioxidantes, ya que -asegura- contribuye a mejorar funciones cognitivas tan importantes como la memoria y la atención. "Lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo cerebral en las zonas exactas vinculadas a la memoria y la atención, es decir, la corteza prefrontal y el hipocampo".

Esta afirmacion coincide con los resultados de un ensayo clínico publicado en la revista científica Nutritional Neuroscience, que observó una mayor activación neuronal en esas regiones tras la suplementación con esta fruta en personas con deterioro cognitivo leve, tras 12 semanas de consumirla.

Restrasa el envejecimiento cerebral

Rojas también destaca su papel frente al envejecimiento cerebral basándose en una investigación realizada con más de 16.000 mujeres en el Nurses' Health Study. El estudio concluyó que aquellas que consumían arándanos de manera habitual presentaban un deterioro cognitivo equivalente a dos años y medio menos de envejecimiento cerebral en comparación con aquellas que no la tomaban.

Por otro lado, el cardiólogo asegura que también puede contribuir a reducir la presión arterial sistólica, la cifra más alta que aparece al medir la tensión y uno de los principales indicadores del riesgo cardiovascular. De acuerdo con una investigación publicada en The Journals of Grerontology, el consumo diario de esta fruta durante un mes logró reducir en torno a cinco milímetros de mercurio la presión arterial sistóleca, lo que para Rojas "es sorprendente porque es una cifra comparable a algunos medicamentos en fases iniciales".

¿Cuánta cantidad consumir al día?

Y es que los arándanos destacan por la elevada concentración de antioxidantes y compuestos bioactivos, especialmente antocianinas, relacionadas con efectos beneficiosos sobre la circulación sanguínea y la salud cerebral.

Rojas recomienda consumir alrededor de 150 gramos al día, una cantidad equivalente a "un puñado generoso". Según indica el doctor, esta ingesta se asocia con un 20% menos de riesgo de sufrir problemas cardiovasculares como un infarto, o cerebrovasculares como un ictus.

Ningún alimento por sí solo puede prevenir enfermedades, pero incorporar frutas como los arándanos dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable podría aportar beneficios para el cerebro y para el corazón.

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