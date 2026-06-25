Alfonso Coelho, entrenador personal: "A los 60 años, combinar ejercicios de fuerza con caminatas suaves 3 veces por semana es suficiente"

Llegar a los 60 años no significa renunciar a mantenerse en forma, pero sí obliga a cambiar la forma de entrenar. Muchos expertos coinciden en que caminar es un hábito muy saludable, aunque por sí solo ya no basta para conservar la fuerza, la movilidad y la independencia a medida que pasan los años.

Alfonso Coelho, entrenador personal, lo tiene claro. Según explica, incorporar ejercicios de fuerza a la rutina semanal es una de las mejores decisiones que se pueden tomar en esta etapa de la vida. “A los 60 años, combinar ejercicios de fuerza con caminatas suaves tres veces por semana es suficiente para mejorar”, asegura.

El especialista insiste en que el objetivo no es intentar levantar grandes pesos ni entrenar como cuando se tenían 20 años. Lo verdaderamente importante es preservar la autonomía, mantener el equilibrio, ganar energía y seguir realizando con facilidad tareas cotidianas como subir escaleras, cargar bolsas de la compra o levantarse de una silla sin dificultad.

Para las personas que nunca han entrenado o llevan años sin hacer ejercicio, recomienda empezar con movimientos sencillos y seguros.

Las sentadillas asistidas, las flexiones apoyadas, las elevaciones de talones y las planchas adaptadas son algunos de los ejercicios más aconsejables. También propone utilizar bandas elásticas, mancuernas ligeras o máquinas guiadas, ya que aportan estabilidad y reducen el riesgo de sufrir lesiones.

Una mujer haciendo sentadillas. / Sport.es

Antes de comenzar cualquier entrenamiento, Coelho recuerda que el calentamiento es fundamental. Dedicar entre cinco y diez minutos a movilizar hombros, caderas, rodillas y tobillos ayuda a preparar el cuerpo y mejora la movilidad articular.

En cuanto a la intensidad, su consejo es sencillo: utilizar poco peso y realizar entre 10 y 15 repeticiones por serie, siempre dando prioridad a una técnica correcta antes que a aumentar la carga.

La propuesta semanal del entrenador tampoco requiere pasar horas en el gimnasio. Tres sesiones de fuerza combinadas con caminatas o paseos en bicicleta a un ritmo suave son suficientes para mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los huesos y favorecer la circulación.

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Además, insiste en escuchar las señales del cuerpo. Un dolor agudo, molestias articulares, tensión excesiva en la espalda o una sensación de rigidez fuera de lo habitual son indicadores de que hay que reducir la intensidad.