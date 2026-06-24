Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Grossa Sant Joan 2026Incendio Torre MoeveVerbena Sant JoanMejor nota selectividadMatemáticasBarcelonaSant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

El consejo de la pareja viral en redes que lleva tres años viviendo en una caravana: "Las pequeñas cosas en diez metros cuadrados se crecen"

Irene y Carlos explican cuánto dinero les cuesta vivir en su cámper y cómo lo ganan

Tony, de 56 años, y Juanma, de 61: viven en una furgoneta de 5 metros cuadrados y gastan solo dos bombonas de butano al año

Viajar en cámper no es tan barato como parece: hasta 3.000 euros por 15 días de vacaciones

Una pareja desansa al lado de su cámper contemplando unas montañas.

Una pareja desansa al lado de su cámper contemplando unas montañas. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La vida en una furgoneta cámper se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan libertad, aventura y un estilo de vida más sencillo.

Sin embargo, compartir apenas diez metros cuadrados durante meses, o incluso años, puede poner a prueba cualquier relación.

Irene y Carlos, una pareja española que documenta su día a día en redes sociales, ha demostrado que no solo es posible, sino que puede ser una experiencia muy positiva.

Tres años viviendo en diez metros cuadrados

A través de su cuenta de TikTok, ambos han compartido las claves que les han permitido convivir durante tres años en un espacio tan reducido sin que la relación se resienta.

Su experiencia no solo refleja los retos de la vida nómada, sino también la importancia de la comunicación, la gestión emocional y la toma de decisiones en pareja.

En un contexto donde cada vez más personas se plantean vivir viajando, ellos ofrecen una guía práctica y realista sobre cómo mantener el equilibrio entre convivencia y libertad.

Vivir en una cámper durante 3 años

Irene y Carlos, la pareja detrás de la cuenta de TikTok Unavidacamper, se han dado a conocer en las redes sociales por subir contenido de la que empezó a ser su vida desde 2023: vivir en una cámper.

Además, también ayudan a la gente a la que le puede interesar este estilo de vida, dándoles consejos y hablando siempre claro, tanto de lo bueno como de lo malo que te puedes encontrar viviendo en pareja en una cámper.

Para empezar, esta pareja ha elaborado la guía 'Todo lo que nadie te cuenta antes de vivir en cámper'. En ella, la pareja explica todo lo que ha aprendido en estos 3 años desde que decidieron vivir en lo que ellos llaman la Pomboneta.

Según su experiencia, la pareja gasta aproximadamente unos 1.430 euros al mes, repartidos en gasolina, Internet, comida y cuidados para sus mascotas.

Consejos económicos sobre la vida en una cámper

Algunos de los consejos que da la pareja para toda la gente que quiere iniciarse en este mundo son: tener un fondo mínimo de emergencia de 2.000 euros, tener la conectividad a Internet resuelta, utilizar apps claves como la de aparcamiento Park4Night o la meteorológica Windy y, finalmente, tener un ingreso activo o dinero acumulado para mínimo los tres siguientes meses.

Además, la pareja explica de dónde sacan ellos el dinero para poder seguir manteniendo su ritmo de vida. Principalmente, reciben dinero de YouTube y Meta, monetizando el contenido que suben a esas plataformas.

También cobran de alguna colaboración que consiguen con marcas del sector y de algún trabajo remoto, si en algún momento es necesario.

Convivencia de la pareja

Una vez explicado su método de vida y cómo afrontan los gastos e ingresos, toca explicar uno de los puntos que más conflictos genera en una pareja: la convivencia. Carlos expone que lleva "tres años viviendo en diez metros cuadrados con la misma persona sin escapatoria; aquí te presento lo que aprendimos. En casa, si hay tensiones, cada uno se va a una habitación. En la Pomboneta no hay habitaciones".

Según explica, uno de los principales problemas es el espacio. Al no tener espacio físico, la pareja debe buscar una solución: "Eso suena a pesadilla, y al principio lo es. Así que hemos venido a darte consejos. Lo primero es el espacio psicológico. Aunque no haya espacio físico, pues cada uno tiene su momento y su lugar en este metro cuadrado".

Decisiones en frío, nunca con cansancio

"Segundo, decisiones de la ruta en frío, no cansados. Las peores discusiones que tuvimos fueron en esos momentos por la noche, de dónde dormir, de dónde aparcar... eso fue lo peor", continúa explicando Carlos, que defiende que la paciencia y el respeto deben permanecer en situaciones de estrés y tensión.

Noticias relacionadas y más

Para finalizar, expone dos puntos muy importantes para llevar una buena convivencia en un espacio tan reducido: "Tercero, hablar las cosas pequeñas antes de que se vuelvan grandes. Las pequeñas cosas en diez metros cuadrados se crecen. Y cuarto, celebrar las cosas buenas en voz alta. Muchas veces, con tanto ruido, no les prestamos atención".

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
  2. El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
  3. Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
  4. El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
  5. Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
  6. Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida
  7. Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de la última década
  8. Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida

El consejo de la pareja viral en redes que lleva tres años viviendo en una caravana: "Las pequeñas cosas en diez metros cuadrados se crecen"

El consejo de la pareja viral en redes que lleva tres años viviendo en una caravana: "Las pequeñas cosas en diez metros cuadrados se crecen"

Los Mossos buscan a un hombre desaparecido en Barcelona: se llama Miguel Maria y tiene 25 años

Los Mossos buscan a un hombre desaparecido en Barcelona: se llama Miguel Maria y tiene 25 años

El PP se queda solo con Vox en su petición de elecciones en el Senado

El PP se queda solo con Vox en su petición de elecciones en el Senado

La UDEF descubre que Zapatero cobró 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana

La UDEF descubre que Zapatero cobró 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana

Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor

Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor

Mapfre advierte de que la inflación volverá a presionar al seguro: “Va a subir en los próximos 12 meses”

Mapfre advierte de que la inflación volverá a presionar al seguro: “Va a subir en los próximos 12 meses”

Audi renueva toda la gama A3 con más digitalización y nuevas funciones

Audi renueva toda la gama A3 con más digitalización y nuevas funciones

Ángel Flores, albañil jubilado: "Ahora se cobra más porque hay menos albañiles. Hay menos gente con oficio y por eso el trabajo está más valorado"

Ángel Flores, albañil jubilado: "Ahora se cobra más porque hay menos albañiles. Hay menos gente con oficio y por eso el trabajo está más valorado"