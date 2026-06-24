El consejo de la pareja viral en redes que lleva tres años viviendo en una caravana: "Las pequeñas cosas en diez metros cuadrados se crecen"

La vida en una furgoneta cámper se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan libertad, aventura y un estilo de vida más sencillo.

Sin embargo, compartir apenas diez metros cuadrados durante meses, o incluso años, puede poner a prueba cualquier relación.

Irene y Carlos, una pareja española que documenta su día a día en redes sociales, ha demostrado que no solo es posible, sino que puede ser una experiencia muy positiva.

Tres años viviendo en diez metros cuadrados

A través de su cuenta de TikTok, ambos han compartido las claves que les han permitido convivir durante tres años en un espacio tan reducido sin que la relación se resienta.

Su experiencia no solo refleja los retos de la vida nómada, sino también la importancia de la comunicación, la gestión emocional y la toma de decisiones en pareja.

En un contexto donde cada vez más personas se plantean vivir viajando, ellos ofrecen una guía práctica y realista sobre cómo mantener el equilibrio entre convivencia y libertad.

Vivir en una cámper durante 3 años

Irene y Carlos, la pareja detrás de la cuenta de TikTok Unavidacamper, se han dado a conocer en las redes sociales por subir contenido de la que empezó a ser su vida desde 2023: vivir en una cámper.

Además, también ayudan a la gente a la que le puede interesar este estilo de vida, dándoles consejos y hablando siempre claro, tanto de lo bueno como de lo malo que te puedes encontrar viviendo en pareja en una cámper.

Para empezar, esta pareja ha elaborado la guía 'Todo lo que nadie te cuenta antes de vivir en cámper'. En ella, la pareja explica todo lo que ha aprendido en estos 3 años desde que decidieron vivir en lo que ellos llaman la Pomboneta.

Según su experiencia, la pareja gasta aproximadamente unos 1.430 euros al mes, repartidos en gasolina, Internet, comida y cuidados para sus mascotas.

Consejos económicos sobre la vida en una cámper

Algunos de los consejos que da la pareja para toda la gente que quiere iniciarse en este mundo son: tener un fondo mínimo de emergencia de 2.000 euros, tener la conectividad a Internet resuelta, utilizar apps claves como la de aparcamiento Park4Night o la meteorológica Windy y, finalmente, tener un ingreso activo o dinero acumulado para mínimo los tres siguientes meses.

Además, la pareja explica de dónde sacan ellos el dinero para poder seguir manteniendo su ritmo de vida. Principalmente, reciben dinero de YouTube y Meta, monetizando el contenido que suben a esas plataformas.

También cobran de alguna colaboración que consiguen con marcas del sector y de algún trabajo remoto, si en algún momento es necesario.

Convivencia de la pareja

Una vez explicado su método de vida y cómo afrontan los gastos e ingresos, toca explicar uno de los puntos que más conflictos genera en una pareja: la convivencia. Carlos expone que lleva "tres años viviendo en diez metros cuadrados con la misma persona sin escapatoria; aquí te presento lo que aprendimos. En casa, si hay tensiones, cada uno se va a una habitación. En la Pomboneta no hay habitaciones".

Según explica, uno de los principales problemas es el espacio. Al no tener espacio físico, la pareja debe buscar una solución: "Eso suena a pesadilla, y al principio lo es. Así que hemos venido a darte consejos. Lo primero es el espacio psicológico. Aunque no haya espacio físico, pues cada uno tiene su momento y su lugar en este metro cuadrado".

Decisiones en frío, nunca con cansancio

"Segundo, decisiones de la ruta en frío, no cansados. Las peores discusiones que tuvimos fueron en esos momentos por la noche, de dónde dormir, de dónde aparcar... eso fue lo peor", continúa explicando Carlos, que defiende que la paciencia y el respeto deben permanecer en situaciones de estrés y tensión.

Para finalizar, expone dos puntos muy importantes para llevar una buena convivencia en un espacio tan reducido: "Tercero, hablar las cosas pequeñas antes de que se vuelvan grandes. Las pequeñas cosas en diez metros cuadrados se crecen. Y cuarto, celebrar las cosas buenas en voz alta. Muchas veces, con tanto ruido, no les prestamos atención".