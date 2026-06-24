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Estas son las 20 candidatas a canción del verano según Spotify

Artistas como Quevedo, Myke Towers y Bad Bunny protagonizan la selección de Spotify, que incluye sonidos urbanos, latinos y tropicales

Bad Gyal, en un concierto en el Palau Sant Jordi el 20 de marzo de 2026

Bad Gyal, en un concierto en el Palau Sant Jordi el 20 de marzo de 2026 / Ferran Sendra

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La plataforma se música en streaming Spotify ha identificado los 20 temas con más potencial para convertirse en la banda sonora de los próximos meses en España, con artistas como Quevedo, Myke Towers, Ana Mena, Lola Indigo, Bad Bunny, Bad Gyal, Shakira u Omar Montes entre los grandes protagonistas.

Entre las principales candidatas destacan “LA GRACIOSA”, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo,“UNA NA MAS” de Myke Towers y "pa ti toa <3” de Ana Mena y Lola Indigo, reflejando el peso que siguen teniendo los sonidos urbanos, latinos y tropicales entre los oyentes españoles.

Además, por primera vez, Spotify permitirá a los usuarios votar directamente en la app cuál creen que será la gran canción del verano. La votación estará disponible dentro de la playlist 'Verano 2026' hasta el próximo 5 de julio.

A continuación, y sin ningún orden en particular, la lista de canciones que más sonarán durante el verano de 2026 en España:

“Algo bonito REMIX” - Nyno Vargas, Omar Montes, Dany Ome, Kevincito el 13

“AL GOLPITO” - Quevedo, Nueva Línea

“BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny

“Choque” - Bad Gyal, Chencho Corleone

“Dai Dai” - Shakira, Burna Boy

“De Lejitos Remix” - Jhay Wheeler, Omar Courtz

“DEMONIAS MUÑECAS” - Metrika, Came Beats

“Dracula - JENNIE Remix” - Tame Impala, JENNIE

“EL BACHATÓN DE LA L” - Lola Indigo, Lucho RK

“KOKO” - Omar Courtz

“LA GRACIOSA” - Quevedo, Elvis Crespo

“LLEVA AL SOL” - Rels B

“Mi modo de vida <3” - DELLAFUENTE

“MUCHACHA” - Aissa, Rvfv, Kreamly

“pa ti toa <3” - Ana Mena, Lola Indigo

“PaToLasGyales” - SAIKO, Chencho Corleone

“Perdona mi amor” - Omar Montes, Xiyo, Fernandezz

“POR TI” - Yapi, SOUNDPLUG

“Tengo” - Marta Santos

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“UNA NA MAS” - Myke Towers

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