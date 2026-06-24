Música
Estas son las 20 candidatas a canción del verano según Spotify
Artistas como Quevedo, Myke Towers y Bad Bunny protagonizan la selección de Spotify, que incluye sonidos urbanos, latinos y tropicales
La plataforma se música en streaming Spotify ha identificado los 20 temas con más potencial para convertirse en la banda sonora de los próximos meses en España, con artistas como Quevedo, Myke Towers, Ana Mena, Lola Indigo, Bad Bunny, Bad Gyal, Shakira u Omar Montes entre los grandes protagonistas.
Entre las principales candidatas destacan “LA GRACIOSA”, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo,“UNA NA MAS” de Myke Towers y "pa ti toa <3” de Ana Mena y Lola Indigo, reflejando el peso que siguen teniendo los sonidos urbanos, latinos y tropicales entre los oyentes españoles.
Además, por primera vez, Spotify permitirá a los usuarios votar directamente en la app cuál creen que será la gran canción del verano. La votación estará disponible dentro de la playlist 'Verano 2026' hasta el próximo 5 de julio.
A continuación, y sin ningún orden en particular, la lista de canciones que más sonarán durante el verano de 2026 en España:
“Algo bonito REMIX” - Nyno Vargas, Omar Montes, Dany Ome, Kevincito el 13
“AL GOLPITO” - Quevedo, Nueva Línea
“BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny
“Choque” - Bad Gyal, Chencho Corleone
“Dai Dai” - Shakira, Burna Boy
“De Lejitos Remix” - Jhay Wheeler, Omar Courtz
“DEMONIAS MUÑECAS” - Metrika, Came Beats
“Dracula - JENNIE Remix” - Tame Impala, JENNIE
“EL BACHATÓN DE LA L” - Lola Indigo, Lucho RK
“KOKO” - Omar Courtz
“LA GRACIOSA” - Quevedo, Elvis Crespo
“LLEVA AL SOL” - Rels B
“Mi modo de vida <3” - DELLAFUENTE
“MUCHACHA” - Aissa, Rvfv, Kreamly
“pa ti toa <3” - Ana Mena, Lola Indigo
“PaToLasGyales” - SAIKO, Chencho Corleone
“Perdona mi amor” - Omar Montes, Xiyo, Fernandezz
“POR TI” - Yapi, SOUNDPLUG
“Tengo” - Marta Santos
“UNA NA MAS” - Myke Towers
- Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
- Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida
- Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de la última década
- Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida